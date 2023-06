Gill wint de verkeerswedstrijd

Voor de 52ste keer heeft de Ardooise verkeerscommissie de jaarlijkse verkeerswedstrijd ingericht. Aan de wedstrijd nemen de leerlingen van het zesde jaar van de verschillende scholen deel.

Jochen Demeyer, hoofd van de lokale wijkdienst: “Met dit initiatief willen we blijvend inzetten op het streven naar verkeersveiligheid en het belang van de kennis van de verkeersreglementering bij de jeugd. De verkeerswedstrijd is voor de scholen een prikkel om de verkeersveiligheid en de kennis van de wegcode op de agenda te zetten.”

Behendigheid

De wedstrijd bestaat uit drie onderdelen. In de eerste proef peilt men naar de kennis van de wegcode. Dit is de theoretische proef. Vervolgens kijkt men naar de behendigheid van de jongeren op de fiets. Een derde onderdeel speelt zich af op het verkeerspark. Daar toeren de jongeren rond onder het toeziend oog van de politie. Ze worden geconfronteerd met een aantal situaties die zich op de weg voordoen. Uit deze drie proeven worden er twaalf finalisten gekozen die zich nog eens aan en ritje op het verkeerspark mogen wagen. De winnaar, en dat is Gill Vanelslander van De Zonnebloem, krijgt op de aansluitende receptie een fiets, geschonken door het gemeentebestuur. Er was ook een wisseltrofee voor de school met de beste totaalscore en die is dit jaar voor De Boomgaard. Gill was uiteraard blij met de winst en de fiets: “Ik heb me niet speciaal voorbereid, maar op school werden we wel geïnformeerd. Momenteel rij ik dagelijks vanuit Koolskamp naar school. Volgend jaar zal dit ook zo zijn, maar dan met de nieuwe fiets en de nieuwe school, het IHK”, aldus Gill. (JM)