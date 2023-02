Geslaagde infomarkt rond fietspad Westvleteren naar Krombeke

Heel wat belangstellenden kwamen opdagen voor de infomarkt rond het nieuw aan te leggen fietspad van Westvleteren (Vleteren) naar Krombeke (Poperinge). De plannen van het studiebureau Knockaert konden ingekeken worden in het dorpshuis van Westvleteren.

Tussen beide deelkernen komt er een veilige fietsverbinding langs de Graaf van Hoornweg (Krombeke) en de Krombekestraat (Westvleteren), op de plaats van het huidige fietspad.

Er wordt een dubbelrichtingsfietspad in asfalt voorzien, met een breedte van 3 meter over een afstand van 2,5 kilometer. Tussen het fietspad en de rijweg wordt een groene berm van 2 meter voorzien. De bestaande grachten worden verlegd. Er wordt een bufferstrook van 1 meter voorzien tussen de rand van het fietspad en het talud van de gracht.

Minder lawaai

“Wij krijgen een ‘zachtere’ weg voor de deur”, zeggen Dirk Waeyaert en Marina Vandecasteele. “Op de plannen staat dat er van aan de nieuwe bushalte nabij Westvleteren-dorp tot even over de Lindestraat asfalt zal worden aangebracht op het straatwegdek. Dat zal zorgen voor heel wat minder lawaai dan die huidige betonstroken. Die stroken zijn dringend aan herstelling toe, maar dat zal niet gebeuren voor eind 2024.”

Een aantal boeren klaagde wel dat de grachten bovenaan gemeten, zeven meter breed zullen zijn aan de kant van de landerijen. “Hierdoor verliezen wij enorm veel landbouwgrond. Zo’n brede grachten zijn zeker niet nodig, want er staat nu bijna nooit water in. En de overwelvingen van de Nattebeek moeten volledig vernieuwd worden”, klonk het.

Probleem voor wielerkoers

“Ik zie dat er ter hoogte van de Graaf van Hoornweg een verkeersgeleider zal worden aangelegd. En dat is nu net de plaats waar steeds de aankomsten van onze wielerkoersen plaats hebben. We zullen dus moeten uitkijken naar een nieuwe locatie voor onze aankomstlijn”, zei Paul Carbon van de Krombeekse Wielerclub.

“Het fietspad dat er nu ligt, bevindt zich in een zeer belabberde staat. Dankzij de medewerking van de stad Poperinge en de volledige subsidie van de provincie en het Vlaamse Gewest, kunnen we nu dus een nieuw fietspad van 2,5 kilometer aanleggen aan één kant van de weg. Dit jaar wordt gestart met de verwerving van de gronden, en starten de besprekingen door Aquafin met eigenaars over de nodige onteigeningen. Ook moeten de gesprekken met de uitbaters van de nutsleidingen nog plaats hebben. De gunning zou klaar moeten zijn tegen juni 2024, de uitvoering wordt verwacht tegen het eind van dat jaar”, aldus burgemeester Stephan Mourisse (LVP) van Vleteren.