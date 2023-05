Gerststraat is 69ste fietsstraat in Oostende

Op de wijk Sint-Jan komen er twee fietsstraten in de onmiddellijke omgeving van het Onze-Lieve-Vrouwcollege (OLGO) Gerststraat.

“Voortdurend zoeken we samen met alle Oostendse scholen naar goede oplossingen om de schoolomgevingen verkeersveiliger te maken”, zegt schepen van Mobiliteit Björn Anseeuw (N-VA). “In overleg met het college in de Gerststraat zochten we naar aan haalbare oplossing om de in- en uitgangen voor de jonge fietsertjes veiliger te maken.”

Omdat de school zowel in de Nieuwland- als Gerststraat een in- en uitgang heeft, werd besloten om de straten om te vormen tot fietsstraten, waarbij de fietsers niet mogen voorbij gestoken worden door auto’s. Beide straten hebben al éénrichtingsverkeer.

69 fietsstraten

“We zijn deze legislatuur gestart met zes fietsstraten en hebben dat al meer dan vertienvoudigd. Het leggen van zoveel mogelijk fietsstraten is geen doel op zich, maar het volgt soms uit het verkeersveiliger maken van buurten. We herstellen ook een evenwicht tussen alle weggebruikers.”

Met de twee nieuwe fietsstraten komt het totaal aantal op 69. In tegenstelling tot de eerste fietsstraten, die nog met een wegmarkering werden aangeduid, is dat nu niet het geval : enkel aan het begin van de straat staat er een bord. “Het is niet altijd nodig om de straten vol te schilderen”, luidt het.

Geen bevraging

De bewoners van beide straten werden niet bevraagd. “Het maakt voor hen geen verschil, want voorheen was dit al zone-30 en ook in een fietsstraat is dat de maximumsnelheid.” Oostende heeft geen directe plannen voor nog meer fietsstraten. “We staan open voor suggesties en onderzoeken alles op zijn waarde. Als het waardevol is, dan aarzelen we niet om ze in te voeren, steeds in functie van verkeersveiligheid.”

Tevreden school

“We willen dat de kinderen zoveel mogelijk met de fiets naar school komen. Van de 335 leerlingen komen er toch een honderdtal met de fiets. Het is dus erg belangrijk dat de omgeving fietsveilig is voor hen”, zegt directeur Stijn Storme van het college in de Gerststraat. “Hier was al een zone-30, maar de veiligheid kan niet hoog genoeg zijn voor de kinderen. We hopen nog op een extra fietsmarkering op de grond.”

Ook in de school is men ermee bezig. “We promoten het fietsgebruik en doen zoveel mogelijk uitstappen per fiets, zodat de kinderen tegen het middelbaar met de fiets op weg kunnen. De kinderen kregen ook duidelijk instructies over de twee nieuwe fietsstraten. Er zijn duidelijke regels die ze moeten respecteren.”