Gemeenteraad Moorslede keurt vernieuwing aan fietspad in Werviksestraat goed

Het fietspad in de Werviksestraat en de tussenstrook op het kruispunt met de Iepersestraat in Moorslede wordt vernieuwd. De gemeenteraad keurde het bestek goed. De kostprijs is geraamd op 108.873,08 euro.

“Het fietspad ligt er erbarmelijk bij”, zegt schepen van Mobiliteit Jürgen Deceuninck (STERK). “De vernieuwing wordt vergelijkbaar met het fietspad in de Markizaatstraat in Beselare. We gaan hetzelfde op ons grondgebied doortrekken. We voorzien een laag asfalt, veiligheid in de bochten en de nodige markeringen.” (EDB)