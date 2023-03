Gemeenteraad geeft groen licht voor Fietsbieb

De gemeenteraad zette unaniem het licht op groen voor de oprichting van een Fietsbieb. Vanaf zaterdag 6 mei zal je er voor 20 euro per jaar een kinderfiets kunnen huren.

De Fietsbieb is een project van Beweging.net. Bij de Fietsbieb kan je goedkoop kinderfietsen lenen. “De Fietsbieb is al operationeel in een dertigtal gemeenten in de provincie”, stelt CD&V-raadslid Marc Coppens. “De Fietsbieb draait vooral op de inzet van vrijwilligers, die actief zijn in de lokale uitleenpunten. We wilden het systeem graag ook in Deerlijk gerealiseerd zien en stelden het project voor tijdens de gemeenteraad van januari 2022.”

Kinderfietsen lenen

“Wij waren het voorstel onmiddellijk genegen”, repliceert schepen van Kinderen en Gezin Louis Vanderbeken (CD&V). “Een fietsbieb is heel zinvol, want de aanschaf van een fiets betekent toch een flinke hap uit het budget. Er zijn heel wat ouders met kinderen die hun fietsje heel snel ontgroeien. Een kind tussen de 2 en 12 jaar zou volgens studies wel 5 fietsjes ontgroeien…. Bij de Fietsbieb kunnen inwoners van de gemeente goedkoop kinderfietsen lenen. Met een abonnement van 20 euro en een waarborg van 20 euro kan men één jaar lang een kinderfiets gebruiken. Tijdens dat jaar mag die fiets bovendien ingeruild worden voor een groter exemplaar of voor een ander model uit het aanbod. Vrijwilligers zullen instaan voor het onderhoud. Gezinnen die een kinderfiets op overschot hebben, mogen dat altijd melden bij de Fietsbieb. Door de verhuis van alle diensten naar het nieuw depot in de Weverijstraat is er ruimte vrij gekomen in de Hoogstraat 46C. Er wordt daar een ruimte voorzien voor de Fietsbieb. Het opstartmoment zal plaatsvinden op zaterdag 6 mei van 9 tot 12 uur. Vanaf dan zullen vrijwilligers maandelijks de Fietsbieb uitbaten”, aldus de schepen Louis Vanderbeken.