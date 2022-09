Gemeente Hooglede fietst feestelijk nieuwe fietsstraat in

Het college van burgemeester en schepenen fietste de nieuwe fietsstraat in de Kleine Stadenstraat feestelijk in. De fietsstraat is één van de acties uit het 10- puntenplan van een veilige schoolomgeving te Hooglede.

Tijdens de opening waren ook de kinderen van beide scholen in de straat aanwezig. Zij gaven de inhuldiging extra kleur en power met als special guest een profrenner die hen extra komt motiveren door mee te fietsen.“De nieuwe fietsstraat in de Kleine Stadenstraat loopt van de Kasteelstraat tot aan Trimard. Ook de Schoolstraat is een fietsstraat geworden. In een fietsstraat staat de fietser centraal en is het gemotoriseerd vervoer te “gast”. Daarnaast is er ook een maximumsnelheid van 30km per uur. Dit creëert een veiligere omgeving daar de snelheid sterk wordt verminderd”, aldus het gemeentebestuur. (EVG)