Gemeenschapswachten halen heel wat weesfietsen op in Oostende

Stad Oostende en de Lokale Politie zetten jaarlijks sterk in op fietsdiefstal. Om fietsdiefstal te voorkomen of beter op te sporen werden de voorbije jaren verschillende initiatieven uitgewerkt. Naast algemene preventie van fietsdiefstal en het terugvinden van gestolen fietsen lag de focus hierbij ook op het ophalen van weesfietsen. In 2021 werden opnieuw heel wat weesfietsen opgehaald door de Gemeenschapswachten.

De Gemeenschapswachten halen het hele jaar door weesfietsen op. Een weesfiets is een fiets die op het openbaar domein staat en reeds langere tijd niet in gebruik is of die omwille van de staat waarin de fiets zich bevindt geen eigenaar meer lijkt te hebben.

“We hebben het enerzijds over fietswrakken. Dit zijn verwaarloosde fietsen met bijvoorbeeld een platte band, defect zadel of het ontbreken van een ketting. Daarnaast zijn er ook veel fietsen die wel nog perfect functioneren maar nooit gebruikt worden, alsook gestolen fietsen,” stelt schepen Donck, bevoegd voor de Gemeenschapswachten.

Opruimactie

Naast het ad hoc ophalen van weesfietsen houden de Gemeenschapswachten om de 3 à 4 maanden een opruimactie aan het station. Dit gebeurt in opdracht van de NMBS en in samenwerking met Fietspunt. “We plaatsen een label op de fiets en volgen dit gedurende drie weken op. Als de fiets gedurende deze periode niet gebruikt werd, wordt hij meegenomen.”

In 2021 vonden de Gemeenschapswachten in totaal 1.041 weesfietsen. De fietsen worden drie maanden bewaard. Tijdens deze periode probeert men de rechtmatige eigenaar terug te vinden. Van de opgehaalde weesfietsen werden in 2021, 123 fietsen (11,82%) aan de eigenaar terugbezorgd.

Hiervan waren 53 fietsen gemarkeerd. Merk je een weesfiets op? Een melding kan gemaakt worden via de signaalkaart op de website van de Stad Oostende. De Gemeenschapswachten volgen dit verder voor je op.

Is jouw fiets gemarkeerd?

Indien een teruggevonden fiets gemarkeerd is, krijgt de eigenaar onmiddellijk een brief met de melding dat de fiets werd gevonden. Slechts 105 van de in 2021 opgehaalde weesfietsen waren gemarkeerd. “Het is veel moeilijker om fietsen terug te bezorgen die niet gemarkeerd zijn. We plaatsen deze fietsen op de bovenlokale databank ‘www.bikebank.be’”.

Bikebank is een online platform waar gevonden en verloren fietsen op gedeeld worden. Van alle deelnemers bracht de Stad Oostende in 2021 het tweede grootste aantal fietsen in op het platform. Daarnaast worden de fietsen ook nog gedeeld op onze Facebookpagina ‘Fiets gevonden Oostende’. ”De Gemeenschapswachten proberen via deze platformen de burger zo veel mogelijk te bereiken. Helaas is het dan aan de mensen zelf om de stap te zetten en dit in de gaten te houden. Laat dus zeker je fiets markeren,” vervolgt schepen Donck.

In 2021 markeerde de Stad in totaal 1.593 fietsen. Dit cijfer werd sterk omhooggetrokken door de fietslabelactie. De actie vond plaats in het najaar en bleek een grandioos succes. In samenwerking met de ontmoetingscentra werden er tijdens deze actie 779 fietsen van een fietslabel voorzien.

Daarbovenop kreeg al wie zijn fiets liet markeren een gratis paar fietslichtjes. Naast het beschermen van fietsen tegen fietsdiefstal, besteedt de Stad uiteraard ook aandacht aan fietsveiligheid.

Het markeren van je fiets kan bij de Gemeenschapswachten in het Stadhuis. Let op, het labelen gebeurt nog steeds op afspraak. Een afspraak maken kan op 059 25 86 36 of gemeenschapswachten@oostende.be.

Daarnaast kan je ook terecht bij jouw lokale fietshandelaars of het Fietspunt. Zij werden door de Stad voorzien van een labeltoestel en kunnen dus ook jouw fiets kosteloos labelen. Tot slot is het ook mogelijk om een fraudebestendig label digitaal aan te vragen via www.oostende.be/fietsmarkering. Het label wordt vervolgens toegestuurd via de post en kan zelf op de fiets worden geplakt.

Werd jouw fiets gestolen?

“Doe zeker aangifte van de diefstal. Dit kan op afspraak bij de lokale politie Oostende of op www.policeonweb.be. In 2021 stelde de Lokale Politie 377 feiten van fietsdiefstal vast. In 101 gevallen ging het om een elektrische fiets. 33 fietsen werden teruggevonden na de feiten,” zegt korpschef Philip Caestecker.

Daarnaast beschikken de Gemeenschapswachten over een fietsscanner, waarbij ze kunnen zien of een fiets als gestolen geseind staat. Met de fietsscanner vonden de Gemeenschapswachten al 9 gestolen fietsen terug.

Verder kan je bij de Gemeenschapswachten gratis een fiets lenen voor een periode van 6 weken. Voor de werking van de fietsscanner en de leenfiets, geldt als voorwaarde dat de gestolen fiets gemarkeerd is. Daarnaast moet een aangifte van de fietsdiefstal bij de lokale politie worden voorgelegd.

“Het blijft belangrijk om effectief aangifte te doen als je fiets gestolen is. Zo krijgt de politie beter zicht op de ‘hotspots’ en kunnen we gericht controleren. Als je je fiets laat markeren, is de kans alvast veel groter dat we die ook terugvinden,” besluit burgemeester Bart Tommelein.