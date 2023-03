Geen fietsenstalling bij 9 op de 10 bushaltes

West-Vlaanderen heeft opmerkelijk minder bushaltes met een fietsenstalling dan andere Vlaamse provincies. “Als we de mensen meer willen aansporen om de bus te nemen, dan moet er ook geïnvesteerd worden in voldoende omkadering”, zegt Vlaams parlementslid Annick Lambrecht (Vooruit).

In Vlaanderen heeft gemiddeld 14,1 procent van de bushaltes een fietsenstalling. Voor de provincie West-Vlaanderen gaat het om amper 9,2 procent van de bushaltes. Concreet zijn dat 581 bushaltes waar een fietsenstalling aanwezig is. Dat zijn er 45 meer dan in 2019, of een stijging van 8,4 procent.

In andere Vlaamse provincies werd de voorbije drie jaar fors meer geïnvesteerd in fietsenstallingen bij bushaltes. Zo steeg het aantal in Limburg en Antwerpen met meer dan 40 procent, tot zo’n 1.200 bushaltes waar reizigers ook hun fietsen veilig kunnen achterlaten.

Ondermaats

Vlaams parlementslid Annick Lambrecht (Vooruit) vroeg deze cijfers op bij Vlaams minister voor Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). “In het regeerakkoord staat dat de Vlaamse regering op vlak van mobiliteit wil inzetten op een sterk investeringsbeleid gericht op combimobiliteit die burgers en bedrijven in staat stelt om vlot te schakelen tussen verschillende vervoersmiddelen”, duidt Lambrecht. “Inzetten op duurzame modi zoals openbaar vervoer en de fiets bieden een uitweg uit de files. Om het gebruik hiervan te stimuleren, is het uiteraard erg belangrijk om onder andere in te zetten op voldoende fietsstallingen bij bushaltes. Uit deze cijfers blijkt duidelijk dat onze provincie achterop hinkt en ondermaats scoort op vlak van fietsstallingen. In West-Vlaanderen heeft amper 1 op 10 bushaltes een fietsenstalling. Als we mensen meer willen aansporen om de bus te nemen, moet er ook geïnvesteerd worden. Mensen moeten hun fiets op een veilige manier kunnen stallen aan de bus- of tramhalte, dus aan beugels en liefst overdekt. De huidige situatie ontmoedigt enerzijds mensen om de bus te nemen, maar zorgt ook voor onveilige situaties aan de bushaltes zelf. Minister Peeters heeft nog veel werk wil ze zorgen voor een veilige en goede omkadering.”