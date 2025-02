Gedaan met wildparkeren van fietsen: Nieuwe fietsenstalling geopend aan K in Kortrijk

Vanaf zaterdag 1 maart kan je in het winkelwandelgebied jouw fiets kwijt in een nieuwe bovengrondse fietsenstalling aan de Sionstraat, naast het donorcentrum van het Rode Kruis. “Bezoekers en shoppers kunnen hun fietsen veilig en beschut achterlaten, en tegelijk verminderen we het aantal hinderlijk gestalde fietsen op straat”, aldus Trui Steenhoudt, schepen van Mobiliteit.

Voor wie geregeld aan de Sionstraat passeert, is de nood aan een bovengrondse fietsenstalling duidelijk. Fietsen stonden er los en door elkaar gestald, sommige zelfs vastgemaakt aan de zitbanken. “Een doorn in het oog voor de inspanningen die we leverden voor het slow shopping concept. In de Sionstraat kozen we bewust voor meer groen en zitbanken, maar heel wat fietsen staan er hinderlijk gestald”, zegt Wouter Allijns, schepen van Middenstand.

Hoewel het winkelcentrum beschikt over een ondergrondse fietsenparking, worden heel wat fietsen hinderlijk gestald in de Sionstraat. © MD

Vanaf zaterdag 1 maart kunnen bezoekers hun fiets kwijt in de nieuwe bovengrondse fietsenstalling. Er is plaats voor 48 fietsen en 5 bakfietsen. K in Kortrijk stelt het pand kosteloos ter beschikking aan de stad. De fietsenstalling zal de openingsuren van het winkelcentrum volgen: van maandag tot en met zaterdag van 8 uur tot 20 uur.

“We willen vermijden dat mensen hier hun fietsen permanent komen stallen of andere zaken doen die we liever niet zien”, zegt K-manager Dominique Desmeytere. “Ik denk niet dat het probleem helemaal zal opgelost zijn, het vraagt wat heropvoeding aan bezoekers, maar we bieden op zijn minst een alternatief, naast de ondergrondse fietsparking die de K al voorziet.”

Indien het probleem aanhoudt, bekijkt het stadsbestuur andere mogelijkheden. “We kunnen niet elke dag politie op de hoek zetten, maar we kunnen wel steekproeven uitvoeren en zullen vragen om dat regelmatig te doen”, vult Allijns aan.

Streetart

Voor de inrichting heeft het stadsbestuur beroep gedaan op de Academie Kortrijk. Het atelier Graffiti & Street Art heeft het interieur beschilderd. “Met leuke verwijzingen naar fietsen en shopping is de ruimte nu kleurrijk ingericht. Voor deze vier studenten was het hun eerste echte opdracht en meteen een geslaagd project”, zegt Giovanny Saelens, schepen van Sociale Zaken en DKO.