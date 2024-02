Gebruik deelfietsen blijft groeien: “Op termijn ook bakfietsen in het aanbod”

Naast de deelsteps zette het bestuur van Blankenberge in 2023 opnieuw in op het stimuleren van de deelmobiliteit via deelfietsen.

Tien deelfietsen zijn in het treinstation beschikbaar via Blue-bike. Dat zijn er twee meer dan in 2022. De slimme deelfietsen open je met een Blue-bike-kaart, een MoBIB-kaart of met de Blue-bike app.

“Aan de kust werden in de Blue-bike-punten in totaal 1.874 ritten opgetekend in 2023”, zegt schepen van Mobiliteit Patrick De Klerck. Daarvan vertrokken 384 ritten (20,5 procent) vanuit het station van Blankenberge. Juni, juli en september waren piekmaanden met respectievelijk 66 en 52 en 51 ritten, 42 procent van de ritten duurde maximaal 4 uur en 25 procent van de ritten duurde tussen de 5 uur en de 8 uur. “Dat is in vergelijking met 2022 een stijging van 13 procent in het totaal aantal ritten. De meeste gebruikers kwamen uit de regio’s Brugge en Gent”, klinkt het.

“In de toekomst moeten we blijven pleiten om zeker voor die ‘last mile’ de deelmobiliteit centraal te plaatsen. De focus ligt daarbij niet alleen op recreatieve doeleinden. We stimuleren deelmobiliteit ook voor bedrijven en woon-werkverkeer. Het is ideaal als je van trein, tram of bus stapt, maar ook na het parkeren van je wagen kun je meteen gebruik maken van een deelstep of deelfiets om op je eindbestemming te geraken”, aldus nog schepen De Klerck. Op termijn voorziet het lokaal bestuur nog bijkomende deelfietsen, waaronder ook bakfietsen.