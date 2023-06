Fluoparty om fietsdiploma’s uit te reiken

Een diploma-uitreiking maar dan een tikkeltje anders. Dinsdagnamiddag kregen bijna 300 leerlingen hun fietsdiploma toegestopt, nadat ze een jaar lang verschillende proeven hadden hadden afgelegd. Om het geheel te vieren werd er een heuse fluoparty georganiseerd.

Al meer dan 15 jaar zet stad Menen in op fietsveiligheid en daarvoor wordt vooral werk gemaakt van preventie en educatie. Zo kunnen alle leerlingen van alle 6 leerjaren uit Groot-Menen deelnemen aan een fietseducatietraject. Tijdens de lessen krijgen ze wat wegcode geserveerd, dan volgt een behendigheidsproef en uiteindelijk trekken ze allen individueel de straat op voor een eindproef. Wie slaagt krijgt een echt diploma, wat meteen duidelijk maakt dat hij of zij klaar is om de gevaren van het verkeer te trotseren.

Anno 2023 waren ze met 285, leerlingen die het volledige traject hadden afgelegd en in alle proeven waren geslaagd. Hun diploma mochten ze in ontvangst nemen in de zaal van Park Ter Walle, al was het niet zomaar een doordeweekse uitreiking. Onder het toeziend oog van de burgemeester werd het startsignaal gegeven van een regelrechte fluofuif, waarvoor de leerlingen zich allemaal hadden uitgedost.