Fluo-Helmcampagne van politiezone Vlas levert winnares Renée (13) nieuwe fiets op

Renée Vandecasteele (13) uit Bavikhove mag bij fietshandelaar Stefan Vandewalle een splinternieuwe fiets gaan uitkiezen. Ze won namelijk de Fluo-Helmcampagne van politiezone Vlas.

Tijdens een recente controle aan de poorten van de secundaire scholen op het grondgebied van politiezone Vlas, kregen leerlingen die een fluohesje en of een fietshelm droegen een tombolalotje. “Uiteraard moest ook hun fiets in orde zijn”, zegt Katrien Verkest van de dienst preventie en educatie van PZ Vlas. “In totaal werden 1.064 lotjes uitgedeeld.”

Dit betekent dat minstens evenveel leerlingen getooid in fluo en/of met de fietshelm op naar school fietsen. Niet zo evident bij middelbare scholieren, zo blijkt. De actie moet nog meer leerlingen over de streep trekken dit te doen. Renée Vandecasteele, die als winnaar uitgeloot werd, geeft alvast het goede voorbeeld.

Nog al te veel fietsers dragen geen fluo en/of fietshelm. Daarom zijn dergelijke acties heel belangrijk

“Als de weersomstandigheden niet extreem zijn, fiets ik dagelijks van thuis in Bavikhove naar Spes Nostra in Kuurne. Ik trek altijd een fluohesje aan. Als ik eens naar school gevoerd wordt, merk ik hoe slecht zichtbaar je bent als fietser als je geen fluo draagt. Ook de meeste klasgenoten zijn overtuigd.”

Renée kon al even rondneuzen tussen de fietsen bij Vandewalle, maar zal straks in het weekend nog eens met haar papa terugkomen om een definitieve keuze te maken. “Hij kon het eerst niet geloven dat ik gewonnen had”, lacht Renée.

De actie was een samenwerking tussen PZ Vlas en fietsenhandelaar Vandewalle. “Ook ik besef maar al te goed het belang van fluo en/of fietshelm. Nog al te veel fietsers dragen dit niet. Daarom zijn dergelijke acties heel belangrijk”, aldus Stefan Vandewalle. “We verkopen beide zaken in onze fietswinkel en bij aankoop van een elektrische fiets schenken we ze er bij.” (MI)