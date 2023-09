FIVE beloont kinderen die te voet of met de fiets naar school gaan

De basisscholen van Hooglede gaan het komende jaar van start met het High-Five project. Zo wil de gemeente kinderen stimuleren vaker te voet en met de fiets naar school te gaan.

“Bij de start van de Week van de Mobiliteit, op 15 september, kwam de superheld van het project de aftrap geven in de eerste twee scholen. Na positieve evaluatie kunnen we dit uitrollen naar de andere scholen van de gemeente, want verkeersveiligheid is prioriteit in ons mobiliteitsbeleid. We hebben vooral aandacht voor schoolomgevingen en andere locaties waar veel zwakke weggebruikers aanwezig zijn. De laatste jaren maakten we sterk werk van veiligere schoolomgevingen. In Hooglede werd het tienpuntenplan uitgerold met onder andere een fietszone, een vaste zone 30, een schoolstraat en uniforme schoolzones. Dit beloningssysteem voor fietsers en voetgangers vormt het sluitstuk van het tienpuntenplan. Minder wagens in de schoolomgeving zorgen voor een veiligere en autoluwere schoolomgeving. Met High Five hebben we een ervaren partner gevonden om dit verhaal op een creatieve én activerende wijze uit te rollen”, klinkt het bij de gemeente.

“Alle kinderen krijgen een leuke scantag op hun boekentas waarmee ze High-Five palen kunnen tikken op weg naar school. Zo’n High-Five levert de leerlingen virtuele punten op die ze vervolgens weer kunnen inleveren voor prijzen zoals gadgets, bonnen of extra speeltijd. De methode is succesvol doordat er naast het beloningssysteem ook een spel met een superheld is. De superheld gaat ook drie keer per jaar bij de scholen langs, daardoor komt het spel echt tot leven.”

High Five-palen

Het is een formule die ook aanslaat in andere gemeenten. Ondertussen neemt 10 procent van de Vlaamse gemeenten deel aan het project. Gemiddeld zien we in de Vlaamse scholen een stijging van 63 procent meer fietsen over een heel schooljaar. Voor wie niet in de mogelijkheid is om te stappen of fietsen worden randparkeerplaatsen buiten de schoolomgeving georganiseerd. Daar kunnen kinderen uitstappen en alsnog de laatste paar honderd meter te voet afleggen langs een van de High Five- palen. Zo hoopt de gemeente de verkeersdrukte bij de school drastisch te verminderen. (EVG)