Filip ontwerpt fietsplatform voor wereldwijd gebruik: “Met 7.000 fietsevenementen”

Filip Lavrauw (52) uit de Elshoutstraat heeft een website ontworpen die alle fietsevenementen van over heel de wereld probeert te verzamelen:

battistrada.com. “Ideaal voor fervente fietsers om hun fietskalender samen te stellen.”

Filip Lavrauw (52) is beroepshalve ondernemer. Ooit ontwierp hij samen met ex-burgemeester Karl De Clerck het IT-bedrijfje 4All Solutions, dat de heren in 2019 verkochten aan Mediahuis. “Sinds die overname broedde ik al langer op iets helemaal anders en erg bruikbaars”, opent Filip Lavrauw.

“In mijn zoektocht naar een nieuwe uitdaging kwam ik in het fietswereldje terecht. Ik ben een gedreven fietser en heb jaarlijks een paar grote uitdagingen nodig om me goed in mijn vel te voelen. In mijn zoektocht naar uitdagingen wereldwijd miste ik een website die alle fietsevents wereldwijd verzamelde en er info over bekendmaakte. Na heel wat overleg en steunend op mijn grote software-ervaring besloot ik op zekere dag om zelf zo’n platform op te zetten. Een immense opdracht, waardoor ik ook een beroep heb gedaan op een team van programmeurs.”

Vijf talen

“Aan de bouw van deze unieke website heb ik één jaar en drie maanden gewerkt vooraleer die gelanceerd werd. Het spreekt voor zich dat het ontwerpen van zo’n platform voor mij een serieuze investering betekende. De basis van deze website is een evenementenkalender, maar men kan er heel wat meer op ontdekken. Alle info is wel fietsgerelateerd, zoals gegevens over koersfietsen, mountainbike- of gravelfietsen, kortom alles wat met fietsen te maken heeft”, vertelt Filip nog.

“De evenementenkalender is een ideale tool voor de fietser bij de samenstelling van zijn fietskalender. Met onze website kan hij wereldwijd op zoek gaan naar evenementen. Bovendien is de website opgesteld in vijf talen (Engels, Nederlands, Frans, Italiaans en Spaans). Wat meer is: de bezoeker kan via de website het evenement waar hij naar op zoek is synchroniseren met de agenda van zijn eigen smartphone. Je kunt via dit platform niet inschrijven voor een gekozen evenement, maar dat kun je wel via de website van het event zelf. Echt een revolutionaire bruikbaar tool voor fervente fietsers of fietsavonturiers.”

“Vergeet niet dat er meer dan 7.000 fietsevenementen per jaar zijn, gespreid over 90 landen. Organisatoren kunnen hun activiteit voortaan gratis registreren op onze website battistrada.com. Fietsclubs kunnen er bijvoorbeeld hun eigen rittenkalender op plaatsen en die op die manier delen met hun leden. Via de website bestaat inmiddels ook de mogelijkheid om fietsvakanties te publiceren, maar die nieuwigheid is niet gratis.”

4.000 bezoekers

“Ik kan alleen maar hopen dat onze website de hype wordt voor alle fietsevenementen wereldwijd. Dagelijks wordt de website enorm bezocht, tot 4.000 bezoekers per dag. Intussen ben ik ook bezig met het onderwerp sportvoeding. Ook daarover willen we degelijke info aanbieden op onze website.” (Julien Cluyse)