Fietszone in Poperinge wordt verlengd, oppositie blijft kritisch

De fietszone in de stadskern van Poperinge wordt voor onbepaalde tijd verlengd. Op de gemeenteraad stemde Open VLD/Bewust tegen, N-VA onthield zich.

Op 1 september 2022 startte in Poperinge een fietszone op proef. Het stadsbestuur nam toen die maatregel om smalle eenrichtingsstraten veiliger te maken en fietsen aan te moedigen. Op de gemeenteraad werd maandagavond beslist om het proefproject voor onbepaalde tijd te verlengen. “Zowel de jeugdraad, de mobiliteitsraad, de seniorenadviesraad als het scholenoverleg waren unaniem positief. De raden vinden dat de fietszone de stadskern veiliger maakt”, aldus Mobiliteitsschepen Klaas Verbeke (CD&V). “Uit de 651 reacties van de inwoners op de stadswebsite kwam geen duidelijke voorkeur naar voren. Ongeveer de helft van de antwoorden was neutraal of positief, de andere helft was eerder negatief. Fietsers bleken eerder voorstander van de fietszone, terwijl autobestuurders kritischer waren. Een groot deel van de bedenkingen was echter niet rechtstreeks aan de fietszone gerelateerd.”

Cijfers

Oppositiepartij Open VLD/Bewust interpreteerde de cijfers van de bevraging echter op een andere manier. “Het bestuur stelt dat 49 procent van de inwoners positief of neutraal reageert op de fietsstraten”, aldus Isabel Sticker. “De ‘neutrale’ mensen en de ‘positieve’ mensen worden met andere woorden op één hoop gegooid. Dat lijkt mij niet correct In werkelijkheid is het zo dat slechts 33 procent positief reageerde en 15 procent reageerde neutraal. Blijkt dat 51 procent niet vindt dat de stadskern veiliger is geworden het afgelopen jaar. In een democratie zou je denken dat hiermee alles is gezegd. Niet dus. Het stadsbestuur gaat hiermee door en luistert niet naar de bevolking.”

Verkeersveiligheid

“Het hoofddoel van een fietszone moet het verhogen van de verkeersveiligheid zijn”, vulde Stickers partijgenoot Johan Lefever nog aan. “Ik merk alleen veel ergernis, frustratie, nervositeit, agressie en wrevel. Uit tal van kritieken op fietsstraten blijkt dat het vaak gaat om een ‘gemakkelijkheidsoplossing’ inzake veiligheid. Zelfs de fietsersbond is niet overal voorstander van fietsstraten.”

“Het idee ‘fietsstraat’ kan nobel zijn daar waar het echt een meerwaarde heeft: kortere stroken in bijvoorbeeld schoolomgevingen, duidelijk aangegeven. Zoals het nu in Poperinge gerealiseerd werd, is het geen meerwaarde voor meer fietsveiligheid. Te weinig duidelijk ook, waardoor de burger zelf gaat polariseren. Alleen de zone 30 lijkt mij te verdedigen in onze binnenstad.”