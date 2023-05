Fietsverbinding Gullegem-Moorsele wordt veiliger

Vanaf 8 mei starten werken aan de Hondschotestraat in Gullegem. De verbinding tussen Gullegem en Moorsele wordt heringericht om de fietsveiligheid te verhogen en het bereik van het bedrijventerrein te optimaliseren. De nutswerken zullen duren tot oktober 2023. De heraanleg start in het najaar. De werken kaderen in de revitalisering van het industrieterrein Gullegem-Moorsele.

De Hondschotestraat is een belangrijke link tussen de kernen van de dorpen, zowel voor recreatief als functioneel fietsverkeer richting de industriezone Gullegem-Moorsele (GuMo). De straat werd daarom meegenomen in de herinrichtingsplannen van het volledige bedrijventerrein. Op die drukke as, grenzend aan het provinciedomein Bergelen en de industriezone ligt op dit moment geen gescheiden fietspad. Het fietspad ligt net naast de rijweg. Daar komt binnenkort verandering in. Het wegdek wordt volledig vernieuwd. Aan beide zijden van de rijbaan komt een vrijliggend fietspad van 1,75 meter breed. Dat moet de veiligheid voor fietsers verhogen. Ook de voetpaden worden vernieuwd om de toegankelijkheid te verbeteren.

Tegelijkertijd wordt gewerkt aan een betere waterhuishouding. De riolering wordt vervangen door een gescheiden rioolstelsel. De regenwaterleiding zal de nodige buffercapaciteit hebben om piekbuien op te vangen. Opgevangen water wordt vertraagd afgevoerd, wat de kans op overlast in lager gelegen gebieden vermindert. Daar bovenop wordt gezorgd voor toegankelijke en veilige bushaltes en komen er 75 nieuwe bomen. Er moesten 26 bomen sneuvelen voor de nutswerken. Die worden dus ruimschoots gecompenseerd.

Nog tot eind oktober zijn de nutsmaatschappijen aan het werk. Zij zullen alle leidingen vernieuwen. Hierbij wordt in fasen gewerkt om de hinder te beperken tot het minimum. Vanuit Moorsele zal er doorgaand verkeer mogelijk zijn. Vanuit Gullegem is er een kleine omleiding gepland via de Nijverheidslaan. Fietsers zullen altijd door kunnen in beide rijrichtingen. Door de werken wordt ook het parcours van Gullegem Koerse gewijzigd.

De herinrichting van de Hondschotestraat is de derde en laatste fase van de revitalisering van het GuMo. Fase 1, met onder meer de aanleg van een vrachtwagenparking en de heraanleg van de Nijverheidslaan tussen de Oostlaan en het containerpark werd al in 2018 opgeleverd. Fase 2, met onder meer de heraanleg van het kruispunt Oostlaan-Driemasten, werd in 2022 afgerond. Het gaat om één van de grootste infrastructuurwerken in deze legislatuur. De heraanleg van de Hondschotestraat – de finale fase van de werken, gepland in het najaar van 2023, is geraamd op 6,3 miljoen euro. Vlaio, het Agentschap Innoverend Ondernemen, subsidieert 85 procent van de werken. Het lokaal bestuur Wevelgem diende ook een subsidieaanvraag in bij het Fietsfonds van de provincie West-Vlaanderen. (AV)