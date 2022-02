Fietsstraten blijven na evaluatie behouden

De fietsstraten in het centrum van Rollegem-Kapelle en Sint-Eloois-Winkel blijven behouden. De gemeenteraad keurde onlangs de algemene politieverordening goed. “Iedere verandering is een beetje wennen, maar we kregen al veel goede reacties”, aldus schepen van mobiliteit Greta Vandeputte (CD&V/VD).

Begin vorig jaar onthulde de gemeente de plannen voor het centrum van Rollegem-Kapelle en Sint-Eloois-Winkel. “Om de veiligheid van de fietsers er te verhogen en om de snelheid van het autoverkeer af te remmen, besloten we om zowel in Rollegem-Kapelle als in Sint-Eloois-Winkel een fietszone in te voeren”, aldus de schepen.

Inmiddels heeft het gemeentebestuur de fietsstraten geëvalueerd. “We gingen daarbij ook in gesprek met onder andere de verkeersraad.”

Nog niet gewoon

Onlangs keurde de gemeenteraad de algemene politieverordening goed waarmee nu zeker is dat de fietszones blijven. “In het begin was het voor iedereen wat wennen. Dat is telkens zo bij iedere verandering. We merkten vooral dat het voor veel fietsers niet evident is om hun plaats op te eisen. In een fietsstraat mogen de fietsers in het midden van de straat rijden, maar dat zijn velen nog niet gewoon.”

Ook voor het autoverkeer bleek het de eerste maanden wat zoeken. “Maar gaandeweg zien we toch dat de regels er nageleefd worden. De voorbije maanden merkten we dat er trager gereden wordt in die omgevingen. Zowel vanuit de scholen als van de bewoners kregen we positieve reacties.”

De gemeente organiseerde in samenwerking met de politiezone enkele infomomenten rond fietsstraten om uit te leggen welke regels er gelden.

Geen wegmarkeringen in Rollegem-Kapelle

Terwijl in Sint-Eloois-Winkel de fietszone rood kleurt, zijn in Rollegem-Kapelle de wegmarkeringen nog niet aangebracht. Dat werkje staat gepland voor in de lente.

“Door de verschillende weersomstandigheden was het niet mogelijk om dat in de wintermaanden te doen. Zodat het weer het toelaat gaan we die wegmarkeringen aanbrengen. Daarbij wordt er net zoals in Sint-Eloois-Winkel gekozen voor die rode markering.”