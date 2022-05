Fietssnelweg tussen Kortrijk en Roeselare niet voor meteen: “Verbinding moet er komen”

De provincie hoopt nog dit jaar belangrijke stappen te zetten in het dossier rond de fietssnelweg F32 tussen Kortrijk en Brugge. In Roeselare werd maandag signalisatie aangebracht waardoor fietsers gemakkelijker hun weg vinden. “De fietssnelweg is er nog een in ‘stukjes en brokjes’, maar dankzij extra grondverwervingen hopen we in de toekomst een fietsveilige verbinding te realiseren”, zegt gedeputeerde voor mobiliteit Jurgen Vanlerberghe (Vooruit).

Net zoals je de E403 hebt voor wagens in de regio, hoopt de provincie ook verschillende fietssnelwegen te realiseren. “Het zijn fietsveilige routes die steden met elkaar verbinden. Onze droom is om zo’n fietsroute te creëren tussen Kortrijk en Brugge”, zegt gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe. Daarvan zijn al stukjes afgewerkt, maar de realisatie van de volledige fietssnelweg is nog niet voor meteen. “Momenteel is de F32 tussen Roeselare en Brugge een in stukjes en brokjes.” Ook aan de verbinding Roeselare-Kortrijk, de zogenaamde F361, is er nog werk alvorens te kunnen spreken van een volledige fietsveilige fietssnelweg.

Fietsbrug

Dit jaar staat er nog heel wat op til om de verbinding tussen Roeselare en Brugge te verbeteren. Maandag werd er in Roeselare nieuwe signalisatie aangebracht die de fietsers de weg moet wijzen. “De fietsroute op Roeselaars grondgebied is al een belangrijke verbinding tussen het station en de bedrijvenzone in Beveren. In de omgeving van het station zoeken we nog naar een oplossing. Daar wordt nagedacht voor een fietsbrug, maar die realisatie is zeker nog niet voor meteen. Op grondgebied Beveren ontbreekt er ook nog een stukje”, zegt schepen van Mobiliteit Stefaan Van Coillie (CD&V). De provincie voert er momenteel onderhandelingen met drie bedrijven om de nodige grond te verwerven.

Verder naar Torhout

Ook iets verderop zijn er plannen op korte termijn. “Er loopt momenteel een onderzoek om het fietspad door te trekken naar Gits en Torhout. Het tracé is uitgetekend. Het Vlaams Gewest voert hier onderhandelingen met de eigenaars om de nodige grond vrij te maken. We hopen dat die onderhandelingen eind dit jaar rond zijn. Het is de bedoeling om 570 kilometer aan fietssnelwegen te hebben in onze provincie. Momenteel is er daar twee derde van in orde”, zegt Vanlerberghe. Hij onderstreepte maandagochtend nog eens het belang van die fietsvriendelijke verbindingen. “Met de intrede van de elektrische fietst wordt er vaker gefietst. Met een dergelijke fiets ben je vaak zelfs sneller en goedkoper op het werk dan met de auto.”