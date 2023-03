Fietsschool start met nieuwe lessenreeks fietsen: “Fietsen geeft de mensen een stuk zelfstandigheid”

In 2021 startte de Fietsschool in Diksmuide met 15 vrijwilligers die volwassenen leren fietsen. Oorspronkelijk werd de Fietsschool georganiseerd in samenwerking met Mobiel 21 Leuven, intussen werkt ze volledig zelfstandig. De Fietsschool is een samenwerking tussen De Gezinsbond, De Fietsersbond, ’t Vlot, de Fietsbieb en Femma. Op 5 maart start een nieuwe lessenreeks.

“Fietsen is heel belangrijk voor mensen die gaan werken, maar ook voor iedereen die wel eens een fietstocht wil maken. Het is een stuk vrijheid en zelfstandigheid die je die mensen geeft”, vertelt Patrick Desender van de Fietsschool. “De lessen zijn volledig gratis en kunnen gevolgd worden op eigen tempo.”

De nieuwe lessen starten op 5 maart. “Er wordt in twee stappen gewerkt: eerst wordt het fietsen zelf aangeleerd en in het tweede stadium leert men de verkeersregels al fietsend”, vertelt Ilse De Ruytter van de Fietsschool. “In het eerste stadium wordt op de parking van de Lidl in Diksmuide aangeleerd om evenwicht te vinden op de fiets en het onder controle houden van de fiets. Op het einde kunnen we met hen de baan op. Binnen Diksmuide leren we hen de verkeersregels aan.”

Twee groepen

“Er zijn altijd twee groepen aanwezig, één die start op de parking en één die gaat fietsen. Soms zijn er ook mensen die een voormiddag recreatief willen fietsen. Onder begeleiding wordt dan een ritje gemaakt. Iedere volwassene die niet kan fietsen, is welkom en zal op zijn eigen tempo het fietsen onder de knie krijgen. Mensen die nog niet zo vaardig zijn in het fietsen beginnen de tweede fase met een klein tochtje, terwijl de mensen die al vlot fietsen een ritje van en 20 à 25 km fietsen, dat alles onder begeleiding en volledig gratis.”

De fietsen die gebruikt worden zijn fietsen die de Fietsschool gratis kreeg van mensen die bijvoorbeeld overschakelden naar een elektrische fiets. De fietsen worden, voor ze in gebruik genomen worden, volledig op orde gezet, een gift van ’t Vlot.

Doorstroming

“Er is ook een doorstroming van mensen die hier leerden fietsen en die nu meehelpen om fietsles te geven. Alle lesgevers zijn vrijwilligers. Wie ook een zondagvoormiddag mensen wil helpen bij het leren fietsen, is zeer welkom. Je krijgt de methode aangeleerd om volwassenen te leren fietsen, een methode die ook op kinderen kan worden toegepast. We zijn altijd content als we vooruitgang zien bij de fietsers. Ondertussen zijn we een hechte groep geworden”, besluit Ilse De Ruytter.

Wie wil leren fietsen of als lesgever wil starten, kan vanaf 5 maart iedere zondag naar het verzamelpunt De Fietsbieb, op de Grote Markt 28, komen tegen 10 uur of telefonisch contact opnemen met Patrick Desender (0496 97 87 86).