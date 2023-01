Fietsprojecten krijgen Vlaamse steun in kader van relanceplan Vlaamse Veerkracht

Verschillende projecten in de regio krijgen Vlaamse overheidssteun om fietsprojecten te verwezenlijken. In West-Vlaanderen gaat het om 251 projecten, goed voor 267 kilometer fietstraject.

De overheidssteun komt er in kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht. In dat kader werd het Kopenhagenplan gelanceerd om gemeentebesturen te stimuleren om lokale fietsinfrastructuur aan te leggen en te verbeteren. 113 lokale besturen meldden samen 473 projecten aan en daarvan zijn er heel wat uit de regio.

In Bredene gaat het om de herinrichting van de kruispunten Zeelaan/Frankrijklaan en het August Plovieplein/Fritz Vinckelaan. Daarnaast krijgt het fietspad Paddegatroute een nieuwe slemlaag. Verder wordt een fietspad aangelegd in de Fritz Vinkelaan tussen de rotonde en het kruispunt Duinenstraat, in de Zuid-Oostwijk, op het domein Grasduinen en wordt ook het ontbrekend gedeelte fietspad tussen Duinenstraat en Grasduinen aangelegd net als het fietspad tussen de Koningin Astridlaan en Grasduinen. Daarnaast wordt de kerkwegel tussen de Sloepenstraat en het voetbalplein verbreed. Samen goed voor 12,9 kilometer fietspaden.

Oostende maakt werk van de omleiding op de N33 en het vak Bolle-Militair Hospitaal. Goed voor 2,1 kilometer. In De Panne wordt 4,8 kilometer fietspad aangepakt binnen het Verkeersveiligheidsplan. Voor Koksijde gaat het om 2,67 kilometer. Daarin zitten de Dijk Wulpen, de eerste en de tweede fase van de Jaak Van Buggenhoutlaan en de Professor Blanchaertlaan. Veurne krijgt dan weer een fiets- en voetgangersbrug van 0,2 kilometer op het kruispunt Nieuwpoortkeiweg/Rozendaalstraat. In

Gistel gaat het om de dorpskernvernieuwing van Snaaskerke, het fietspad Callaertswallegeleed en de inrichting van de Zomerloosstraat, Sportsstraat, Pol Gernaeystraat en de Vaartstraat. Samen goed voor 1,26 kilometer. Ichtegem legt dan weer 2,77 kilometer extra fietspad aan met de projecten Arthur Coussenstraat, Schrijverswegel en Bruggestraat.

Diksmuide pakt de fietsverbinding Begijnenvest en de IJzerdijk aan, goed voor 0,66 kilometer. Houthulst creëert fietsverbindingen via trage wegen, en legt fietspaden aan in de Steensebeek, tussen de Woumenstraat en de Toekomststraat, en vernieuwd de betonvakken van de fietspaden in de Stadenstraat en de Ooievaarstraat. Samen goed voor 9,2 kilometer.

Kortemark pakt de oversteekplaats voor fietsers in de Handzamestraat aan en maakt werk van de wandel- en fietsverbinding Vuilpanstraat-Hazewindstraat. Samen goed voor 0,51 kilometer. In Langemark/Kortemark wordt de tweede fase van de Vrijbosroute aangepakt over 10 kilometer.

In Lo-Reninge gaat het om 1,3 kilometer fietspad en fietsbrug in de Lostraat. In het Heuvelland wordt werk gemaakt van het fietspad in de Niepkerkestraat en de fietsdoorsteek in de Meersstraat. Goed voor 2,55 kilometer. Ieper maakt dan weer werk van het fietspadproject Plumerlaan van 1 kilometer. En tot slot verbetert Zonnebeke de fietsinfrastructuur over 9 kilometer en maakt het werk van de Stroroute, goed voor 10 kilometer.