Fietspad in de Guido Gezellelaan wordt vier meter breed en krijgt achttien nieuwe bomen, werken gestart

De werken aan het fietspad van de Guido Gezellelaan zijn gestart. Bedoeling is dat het fietspad vier meter breed wordt met een nieuwe groenstrook tussen spoor en fietspad.

De populaire fietssnelweg F361 langs de spoorweg wordt straks nog comfortabeler in beide richtingen. “Er komt geen fietsstraat, maar wel meer ruimte en comfort voor fietsers, uiteraard met behoud van de waardevolle bomen”, aldus schepen Piet Delrue.

Het fietspad wordt overal vier meter breed. Er komt een nieuwe groenstrook tussen het spoor en het fietspad, inclusief omheining. Tussen de Veldstraat en Azalealaan vernieuwen we de rijweg, met toekomstig eenrichtingsverkeer naar de Veldstraat. Ze planten 18 extra bomen.

De vernieuwing gebeurt in vier opeenvolgende fases, om de hinder te kunnen beperken:

Fase 1: Tussen Azalealaan en Herdersstraat (excl. kruispunt)

Fase 2: Van Herdersstraat (incl. kruispunt) tot aan Stijn Streuvelsstraat

Fase 3: Van Stijn Streuvelsstraat tot einde fietspad

Fase 4: Zone tussen Azalealaan en Veldstraat (incl. kruispunt)

Fase 1 tussen Azalealaan en Herdersstraat: van 10 januari tot eind maart

Het fietspad tussen Azalealaan en Herdersstraat wordt vernieuwd.

– Richting Rumbeke kunnen auto’s en fietsers door op de rijweg.

– Richting Roeselare is er een korte omleiding voor auto’s en fietsers via de Herdersstraat.

– Tussen Herdersstraat en St. Petrus- en Paulusstraat rijden fietsers in twee richtingen op de rijweg.

Overweg afgesloten

Vanaf 3 februari tot eind maart: overweg Herdersstraat afgesloten.

De werfzone schuift op en de overweg aan de Herdersstraat wordt afgesloten. Op vraag van Infrabel wordt die overweg als test langer afgesloten, wellicht tot eind maart. Deze maatregel past binnen de ambitie van Infrabel om onveilige situaties aan overwegen te voorkomen.

Begin februari tot eind februari: werfzone tussen Herdersstraat en Stijn Streuvelsstraat

– Geen autoverkeer mogelijk tussen Herdersstraat en Stijn Streuvelsstraat.

– Fietsers rijden in beide richtingen op de rijweg.

Begin maart tot eind maart: werfzone tussen Stijn Streuvelsstraat en St. Petrus- en Paulusstraat

– Geen autoverkeer mogelijk tussen Stijn Streuvelsstraat en St. Petrus- en Paulusstraat.

– Fietsers rijden in beide richtingen op de rijweg.

Uit veiligheid voor fietsers (in combinatie met werfzone en vrachtverkeer), voorzien we één rijstrook waar fietsers in beide richtingen op de rijweg mogen. Auto’s zijn er tijdelijk niet toegelaten.

Laatste fase: tussen Azalealaan en VeldstraatHier wordt het fietspad niet alleen breder, maar krijgen fietsers ook voorrang aan de Veldstraat. Daar verdwijnen de verkeerslichten. De Guido Gezellelaan wordt in dit stuk een eenrichtingsstraat voor autoverkeer tussen de Azalealaan en de Veldstraat, richting Veldstraat.

De provincie West-Vlaanderen financiert 75 % van het project en krijgt daarvoor een subsidie vanuit het Kopenhagenplan van Europa. De werken duren wellicht tot juni, maar zijn afhankelijk van het weer of onvoorziene zaken.