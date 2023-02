Fietspaal in Budastraat registreerde bijna 100.000 fietsers in januari

Ook in 2023 lijkt Kortrijk zijn naam als ‘fietsstad’ alle eer aan te doen. In de eerste maand van 2023 telde de fietspaal in de Budastraat net geen 100.000 fietsers.

Dat is bijna een kwart meer in vergelijking met januari vorig jaar en gaat de geschiedenisboeken in als de meest succesvolle januarimaand ooit voor #KortrijkFietst. 2022 was al een absoluut recordjaar voor het aantal fietsers in Kortrijk: toen werden bijna anderhalf miljoen fietsers genoteerd. Bijna een verdubbeling in vergelijking met de cijfers van 2018. Januari en februari zijn ieder jaar de maanden waarin het minste fietsers genoteerd worden. De maanden vanaf juli tot oktober zijn dan weer de absolute recordmaanden, dan schurkt het aantal fietsers tegen de 150.000 aan. De cijfers van januari zijn alvast veelbelovend en doen schepen van Mobiliteit Axel Weydts dromen van een nieuw recordjaar.

2022 was al een recordjaar voor het aantal fietsers in Kortrijk met 50% meer fietsers dan vier jaar geleden.



2023 kondigt zich aan als een nieuw recordjaar met in de eerste maand 24,5% meer fietsers dan vorig jaar.



