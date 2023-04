Fietsmarathon in Moorslede gaat dit jaar vroeger door

Op zaterdag 6 en zondag 7 mei vindt in het centrum van Moorslede de 31ste editie van de fietsmarathon plaats. Het systeem met de stempelkaarten verdwijnt. Het aantal rondjes wordt dit jaar geregistreerd door medewerkers van de firma Star Tracking.

De fietsmarathon lokt ieder jaar een pak volk naar het centrum van Moorslede. “Vorig jaar kenden we wat problemen met de verwerking van de uitslagen. Daarom schakelen we dit jaar over op een nieuw systeem. De stempelposten en -kaarten verdwijnen. De deelnemers krijgen een chip en rijden iedere ronde over matten waardoor hun prestatie geregistreerd wordt. Hiervoor werken we samen met de firma Star Tracking”, aldus sportfunctionaris Stefaan Degryse.

De sportraad raadt iedereen aan al op voorhand in te schrijven. Dat kan via de website www.star-tracking.be, via de sportdienst van Moorslede of in zwembad De Amfoor. “De stempelpost op de Marktplaats en in de Proceurstraat verdwijnen. In die steile straat doen we een kleine ingreep zodat de fietsers er toch wat trager naar beneden fietsen.”

Hemelvaart

Nieuw dit jaar is ook de datum van het evenement. “Normaal gaat de fietsmarathon telkens door tijdens het derde weekend van mei. Dit jaar zou dat het verlengde weekend van Hemelvaart zijn. Na overleg met onder andere de scholen werd er gekozen om het evenement te vervroegen.” Ook dit jaar is er zowel op zaterdag als op zondag randanimatie voorzien.

Zo komt een re-enactor van de Moorsleedse wielerheld Cyrille Van Hauwaert naar Moorslede met oude fietsen en truitjes. Daarnaast zijn er onder andere optredens van gymclub Gympies en de harmonie. Op zondagochtend vertrekken er vanop de Marktplaats twee begeleide wielertoeristenritten. (BF)