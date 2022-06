Fietsleasing voor personeel groot succes bij Zorg Izegem

Sinds begin dit jaar kunnen medewerkers van openbare besturen voordelig een fiets leasen via hun werkgever. Zorg Izegem besliste om snel mee op de kar te springen en deze mogelijkheid aan hun personeel aan te bieden.

Concreet krijgen medewerkers de mogelijkheid om een deel van hun bruto eindejaarspremie in te ruilen voor een fiets. Zorg Izegem werkt hiervoor samen met KBC. De fietsleasing blijkt een succes: intussen rijden 40 medewerkers van Zorg Izegem rond met een leasefiets.

“Omdat een groot deel van onze medewerkers in Izegem of een buurgemeente woont, is de fiets een volwaardig alternatief voor de auto. Vaak vormde de kostprijs van een elektrische fiets echter een belemmering. Door fietsleasing aan te bieden, valt dit probleem weg”, vertelt diensthoofd tewerkstelling en organisatie Pascaline Lievens. “Door de fietsleasing bovendien te combineren met een fietsvergoeding voor woon-werkverkeer, kan dit een serieuze besparing betekenen voor onze personeelsleden.”

Vandaag is Zorg Izegem bovendien ook nog met een fietsactie gestart om het personeel nog extra te motiveren om meer met de fiets naar het werk te gaan.