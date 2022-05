Fietshersteller Patrick Plyson richt Fietsersbond op in Moorslede

Fietshersteller Patrick Plyson richt, net in de periode dat de gemeente haar nieuw mobiliteitsplan voorstelt, een Fietsersbond op in Moorslede. “Het plan dat op tafel ligt is voor stappers en fietsers heel ambitieus, maar het is belangrijk dat alles wat op papier staat ook gerealiseerd wordt.”

Moorsledenaar Patrick Plyson (59) heeft al meer dan twintig jaar een fietsherstelzaak langs de Stationstraat in Moorslede. Patrick maakte vroeger deel uit van de Roeselaarse afdeling van de Fietsersbond en richt nu een dergelijk initiatief op in Moorslede.

“Voor een kleine gemeente is dat redelijk uniek, maar ik vind het belangrijk dat er wel zo’n vereniging is. Het beleid laat soms eens zaken liggen, vanuit de Fietsersbond kan je bepaalde problemen of verbeteringen naar voren brengen.”

Ambitieus plan

Patrick maakt al enige tijd deel uit van de werkgroep Verkeer, die zich de voorbije periode over het nieuwe mobiliteitsplan in Moorslede buigt. Het nieuwe plan wordt volgende week voorgesteld op de gemeenteraad. “Een ambitieus plan, zowel voor stappers als voor fietsers. Wat op papier staat is heel erg mooi, maar het is belangrijk dat die zaken ook gerealiseerd worden.”

Terwijl de gemeenteraad volgende week donderdag 19 mei samenkomt, organiseert de nieuwe Fietsersbond tegelijkertijd een eerste vergadering. “We hopen een mix van leeftijden uit zowel Moorslede, Slypskapelle als Dadizele samen te brengen om samen na te denken over het plaatselijk fietsbeleid.”

Volgens Patrick moeten enkele fietspaden in de gemeente aangepakt en verbreed worden. “Enkele betonnen invalswegen zoals de Iepersestraat en de Wervikhovestraat zijn onveilig voor fietsers. Sommige zaken kunnen beter, al is het niet de bedoeling dat we met de Fietsersbond voortdurend het beleid aanvallen. Integendeel, we willen ook positieve acties organiseren die bewoners stimuleren om nog meer de fiets te gebruiken.”

Een eerste actie staat alvast begin juni op de kalender. Dan wil de Fietsersbond graag op een plek in de gemeente applaudisseren voor iedereen die er met de fiets passeert.

(BF)