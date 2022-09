Fietsersbond: “Kortrijkse toegangswegen onveilig”

Drie weken lang hield de Fietsersbond Kortrijk, in het kader van de Week van de Mobiliteit, een enquête om te peilen naar de ervaringen inzake toegangswegen, schoolstraten, fietsstraten en het algemene fietsbeleid van de Stad Kortrijk.

Twee zaken kwamen na afloop duidelijk naar voor: het fietsbeleid van Stad Kortrijk werd positief beoordeeld, maar tegelijk is er geen enkele historische toegangsweg naar Kortrijk die volgens de fietsers voldoet inzake veiligheidsgevoel.

De veiligste toegangsweg is volgens de Kortrijkse fietser de N43 tussen Kortrijk en Aalbeke. De als onveiligste ervaren toegangswegen zijn de Gentsesteenweg, Brugsesteenweg en Oudenaardsesteenweg. “De gewestwegen in Kortrijk zijn inderdaad niet veilig genoeg. Daar kan ik de fietsers geen ongelijk in geven, maar het probleem is dat we daar niet zelf aan zet zijn. Die historische invalswegen vallen onder Vlaamse bevoegdheid, de heraanleg van dergelijke wegen duurt doorgaans langer om gerealiseerd te krijgen”, zegt Axel Weydts, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken.

De kruisingen met de R8 komen vaker in beeld als problematisch en in het geval van de Gentsesteenweg is het duidelijk wat er misgaat. “De staat van het fietspad tussen de Kringloopwinkel tot en met de R8 wordt heel vaak genoemd als reden van onveiligheid”, vertelt Dries Gellynck, voorzitter Fietsersbond Kortrijk.

Fietsbrug?

Op vlak van fietsverbindingen werden twee projecten aangehaald: de fietssnelweg van Kortrijk naar Waregem en een fietsbrug of -tunnel tussen de Scheutistenlaan en de Beeklaan om op die manier het E17-complex aan Cowboy Henk te vermijden. “Het is duidelijk dat de Oudenaardsesteenweg aan Cowboy Henk door zowel fietsers als automobilisten aangeduid wordt als problematisch. Een fietsbrug of -tunnel zou ervoor zorgen dat fietsers niet meer hoeven te passeren aan de vele gevaarlijke op- en afritten”, stelt Jan Goeminne, lid van de lokale afdeling.