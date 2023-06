Fietsersbond Bredene houdt autobestuurders af met… stokbrood

Op woensdag 28 juni organiseerde de Fietsersbond Bredene voor het eerst een zogenaamde stokbrodenactie. Met de actie ter hoogte van de fietsparking van bakkerij Deschacht in de Duinenstraat wilde de belangenvereniging fietsers hun rechtmatige plaats in het verkeer geven.

“Het doel van onze actie is de autobestuurders er attent op te maken dat ze voldoende afstand moeten houden van fietsers op de rijbaan. Stokbroden, vastgebonden aan onze bagagedrager, leken ons een efficiënt middel om zowel letterlijk als figuurlijk de wettelijke plaats van de fietser in het straatbeeld op te eisen”, legt voorzitter Guido De Greef uit.

Hoe je een fietser voorbijsteekt, hangt volgens De Greef af van de plaats waar de bestuurder zich bevindt. “Binnen de bebouwde kom moet hij 1 meter afstand houden van de fietser en buiten de bebouwde kom is dat 1,5 meter. Op smalle baantjes, waar Bredene er veel van heeft, is het daarom niet wettelijk om fietsers zomaar voorbij te steken. Maar het is ook niet evident om de correcte breedte van de weg en de wettelijke afstandsbepaling goed in te schatten.”

Daarom pleit Fietsersbond Bredene voor een gedragscode bij het al dan niet voorbijsteken van fietsers. “Matig altijd je snelheid bij het voorbijsteken, ongeacht het voertuigtype, bouw extra voorzichtigheid in en hou extra afstand van fietsende kinderen.

Een fietser kan eventueel door meer naar de rand van de baan te rijden zelf aangeven dat er mag voorbijgestoken worden. De automobilist mag dit echter nooit afdwingen door te dicht op de fietser te gaan rijden. En hij moet altijd de wettelijke afstand tot de fietser bij het voorbijsteken respecteren.”

De Fietsersbond koos volgens zijn voorzitter voor de Duinenstraat als locatie voor de eerste stokbrodenactie omdat ze over deze drukke verbindingsweg al veel meldingen binnen kregen. “Een fietssuggestiestrook in het eerste stuk maakt al duidelijk dat het passeren van fietsers niet evident is. De Duinenstraat is een typisch voorbeeld van een klassieke doorgangsweg waar de fietser moeilijker een veilige plaats heeft. Suggestiestroken zijn één zaak maar ook andere maatregelen zoals een snelheidsbeperking, herinrichting van de weg,,.. zouden kunnen overwogen worden.”

Véloveilig enquête

In de marge van de stokbrodenactie stelde de Fietsersbond ook haar fietsrapport, gebaseerd op de Véloveilig enquête van Het Laatste Nieuws, voor. “In de Véloveilig-enquête werden 63 punten op grondgebied Bredene als onveilig aangeduid. Wij hebben met de Fietsersbond Bredene al deze punten geanalyseerd en getoetst aan de vier pijlers die voor ons zeer belangrijk zijn: veiligheid, wettelijkheid, comfort en kader. We hebben die 63 punten overigens kunnen terugbrengen tot 49. Het lijvige rapport werd intussen aan het gemeentebestuur overhandigd.”

Als het meest onveilige kruispunt wijst de Fietsersbond naar dat tussen Duinenstraat, Oude Tramweg, Dorpstraat, Sluizenstraat en Fritz Vinckelaan. “Het is een druk, grotendeels onoverzichtelijk kruispunt, de as tussen Duinen, Sas en Blauwe Sluis. Een doordachte herinrichting van het kruispunt in zijn totaliteit dringt zich op.” (MM)