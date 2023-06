Fietsersbond applaudisseert voor fietsers in Ieperse stationsbuurt

De Ieperse Fietsersbond heeft vrijdagochtend postgevat in de stationsbuurt om fietsers op een applaus te trakteren. “Om hen te feliciteren en fietsen verder te promoten.”

“We toverden van 7.30 tot 8.30 uur een lach op vele gezichten en kregen een dikke duim terug”, zegt Johan Vanhaverbeke, voorzitter van de Fietsersbond. “Met onze jaarlijkse applausactie op tweehonderd plaatsen in Vlaanderen willen we fietsers feliciteren en fietsen verder promoten. Het is een vriendelijke laagdrempelige actie, waarbij we fietsers een mooie morgen bezorgen en hen een hart onder de riem steken. In Ieper is het intussen de vijfde keer en we proberen altijd een andere locatie te vinden waar veel fietsers voorbijkomen.”

Dit jaar koos de Ieperse Fietsersbond voor het kruispunt van de Oudstrijderslaan met de Dikkebusseweg tussen het station en steinerschool Koningsdale.

“Er moet meer gefietst worden, want de fiets is het slimste, gezondste en meest milieuvriendelijke vervoermiddel”, stelt Vanhaverbeke. “Hoe het gaat met de fietsers in Ieper? Een moeilijke vraag. Op sommige punten goed, maar je kan de binnenstad bezwaarlijk een fietsparadijs noemen. De ingevoerde fietsstraten moeten beter gecommuniceerd en aangeduid worden. Op de vernieuwde Leet hinderen geparkeerde auto’s bij het achteruitrijden de voorbijkomende fietsers. We pleiten daar voor de invoering van een woonerf, zodat er andere verkeersregels gelden. Maar vandaag willen we vooral het positieve in de kijker zetten.”

De Fietsersbond is een onafhankelijke vereniging, die in naam van alle fietsers ijvert voor een “echt fietsklimaat” in Vlaanderen en Brussel. Met meer dan 23.000 leden en 1.200 vrijwilligers zet de Fietsersbond druk op het beleid, gaat in gesprek met lokale gemeentebesturen, geeft advies en voert acties. (TP)