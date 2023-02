Fietsers krijgen maximaal voorrang in Roeselare, al zal dat niet systematisch het geval zijn

Bij toekomstige projecten wordt telkens bekeken of de fietser voorrang krijgt bij bijvoorbeeld het dwarsen van de straat. “We willen hier zoveel als mogelijk aan tegemoet komen, maar het moet wel veilig mogelijk zijn”, aldus schepen Stefaan Van Coillie.

“Aan het station krijgen fietsers op de oversteek naar Trax nu voorrang op de auto als ze de weg daar dwarsen. Dat vinden wij een top idee. Het vernieuwde fietspad loopt daar over een verhoogd plateau om te benadrukken dat de wagen voorrang moet verlenen. Meer veiligheid voor fietsers en voetgangers, dat zou altijd de eerste keuze moeten zijn”, stelt Bert Wouters (Groen).

“Ik kaartte eerder al aan dat dit zo zou moeten zijn voor de kruisingen van de wegen en het fietspad door het Roobaertpark, ook zo de kruisingen van het fietspad langs de Mandel met de Zwarte Leeuwstraat en wat verder met de Smedenstraat. De bijstelling voor de fietsstraat op de kruising met de Weststraat kwam er gelukkig wel al. Wordt dit het nieuwe normaal? Krijgen fietsers binnenkort overal voorrang binnen woonwijken en op de grote ‘veilige’ fietsverbindingen?”

Geval per geval bekijken

“We zetten heel wat projecten op om het comfort en veiligheid van fietsers te verhogen. Binnen elk project doen we dat heel bewust. Wat bijvoorbeeld het fietspad aan Trax betreft was dit de logica zelve. Heel wat bestuurders hielden sowieso al halt. Ook bij nieuwe verkavelingen kijken we wat er mogelijk is. Wat betreft de bestaande fietswegen, zoals langs de Mandel, vonden we het niet opportuun om de fietser daar voorrang te geven. Door de kruisende beweging was het niet veilig genoeg. Net zoals aan het Krommebeekpark. Bij de herinrinchting van de Wijnendalestraat zorgen we ervoor dat voorrang voor fietsers in de toekomst mogelijk moet zijn, al zal dat nog niet voor meteen zijn.”

“Ik kan niet zeggen dat dit het nieuwe normaal wordt. We moeten met alle factoren rekening houden, maar we zullen de fietsers voorrang geven waar het kan, altijd met maximale veiligheid in het achterhoofd.”