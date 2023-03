Fietsers en politici fietsen Ieperse fietsstraten officieel in

Woensdagnamiddag werden de fietsstraten in Ieper officieel ingehuldigd door heel wat fietsers en politici.

In de Menenstraat, De Stuerstraat en Boterstraat hangen nu verkeersborden die de straten als fietsstraat kenbaar maken en waar dan ook een specifieke wetgeving rond geldt. In een fietsstraat geldt een maximumsnelheid van 30 km/uur voor alle verkeer. Hangen er geen voorrangsborden of verkeerslichten? Dan geldt de basisregel ‘voorrang van rechts’. In de volledige Ieperse binnenstad geldt er op vandaag reeds voorrang van rechts. Fietsers dienen dus voorrang te verlenen aan het verkeer dat van rechts komt, ook in een fietsstraat.

Auto’s en moto’s mogen fietsers niet inhalen in een fietsstraat. Ze dienen dus achter de fiets(ers) te blijven. De huidige fietsstraten worden ingevoerd in eenrichtingsstraten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers mogen er ook in tegenovergestelde richting rijden. Met de invoering van de fietsstraten heeft het bestuur alvast één van de acties uit het mobiliteitsplan waargemaakt. (EF)