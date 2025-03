Fietsendienst Stad Brugge op nieuwe locatie langs Vaartdijkstraat

De fietsendienst van Stad Brugge, waar verloren fietsen naartoe gebracht en beheerd worden, heeft een nieuwe locatie. Na acht jaar aan de Lodewijk Coiseaukaai, naast het oude politiegebouw, verhuisde de dienst begin maart naar een ruime loods in de Vaartdijkstraat.

In deze loods werden de opgehaalde fietsen al vijf jaar gestald, maar voortaan zal ook de administratieve afhandeling en permanentie hier plaats vinden.

Fietsen die langer dan vier weken onaangeroerd blijven staan in de openbare ruimte, worden opgehaald door de fietsendienst en de gemeenschapswachten. “Door het ophalen, registreren en terug bezorgen van achtergelaten fietsen zorgen we voor een nettere stad, maar stimuleren we ook het hergebruik van fietsen”, zegt burgemeester Dirk De fauw (cd&v). “Met de verhuis naar deze nieuwe locatie, waar alle onderdelen van de dienstverlening samen zitten, kunnen we de service nog efficiënter organiseren.”

“En dankzij een nieuwe digitale tool kunnen we de opvolging van fietsen veel vlotter organiseren. Dit betekent veel minder papierwerk”, geeft schepen van ICT en Smart City Pieter Marechal (cd&v) nog mee.