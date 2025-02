Fietsbieb Poperinge blijft de grootste in Vlaanderen

De medewerkers van de fietsbieb in Poperinge hielden hun jaarlijkse bijeenkomst in het lokaal dienstencentrum De Bres.

De Poperingse fietsbieb bestaat nu zeven jaar en groeide met de jaren uit tot de grootste van Vlaanderen. Oprichter Marc Devos bedankte zijn team hartelijk voor hun inzet na het behalen van de recordcijfers van vorig jaar. Ook informeerde hij hen over de nieuwe richtlijnen voor het komende werkjaar, waarin veel veranderingen zitten. Want zoals hij zelf zei: “Wie wil groeien, moet innoveren.” Daarnaast werd dit alles vergezeld van een heerlijke kaasplank. De fietsbieb is elke eerste en derde zaterdag van maart tot oktober geopend van 13.30 tot 16 uur. Van november tot februari werken ze enkel op afspraak.