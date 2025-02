Fietsbieb Kuurne is een van de grootste van Vlaanderen: “Betaalbare oplossing”

Eind augustus viert Fietsbieb ’t Schoon Velootje haar vierjarig bestaan. Wat ooit kleinschalig begon met 34 fietsjes is inmiddels uitgegroeid tot een aanbod van 730 kinderfietsen, waarvan er momenteel 630 zijn uitgeleend.

Met de fietsbieb willen de vrijwilligers van ’t Schoon Velootje elk kind de kans geven om een fiets ter beschikking te hebben. Het principe is eenvoudig: voor 20 euro per jaar per kind kan iedereen een fiets gebruiken. Wordt de fiets te klein, dan ruil je die simpelweg in voor een ander exemplaar.

Wanneer we fietsbieb Kuurne bezoeken, heerst er een gezellige drukte. Ouders met jonge kinderen komen en gaan op zoek naar een geschikte fiets voor hun oogappel. De Fietsbieb van Kuurne is trouwens een van de grootste van Vlaanderen. Sinds de oprichting in augustus 2021 heeft ’t Schoon Velootje al 619 actieve gebruikers geregistreerd, waarvan 288 nieuwe gebruikers in 2024. “Bij de start hadden we nooit durven dromen dat Fietsbieb ’t Schoon Velootje zo’n groot succes zou worden”, vertelt Jos Callens.

Vrijwilligers

“Momenteel runnen we de fietsbieb met zes vrijwilligers. Op drukke momenten is dat echter niet voldoende. Tweemaal per maand openen we de deuren zodat geïnteresseerden kunnen langskomen. Vaak merken we dat bezoekers al een kijkje hebben genomen op onze website, waar ons online aanbod te vinden is. Daarnaast is ook onze gunstige ligging in de Kattestraat een grote troef. We zijn het gemeentebestuur van Kuurne dan ook erg dankbaar dat het ons deze ruimte ter beschikking stelt.”

Fietsbehendigheid

De gezichten achter Fietsbieb ’t Schoon Velootje zijn Johan Schietgat, Patrick Quartier, Jos Callens, Stefaan Victor, Mark Plets en André Schietgat, die tevens de technische taken op zich nemen. Naast het uitlenen van fietsen is de fietsbieb ook op andere vlakken actief. “Om zoveel mogelijk kinderen aan het fietsen te krijgen, werken we mee aan verschillende evenementen”, vervolgt Jos Callens.

“Zo organiseren we op 24, 25 en 26 februari, in het kader van Kuurne-Brussel-Kuurne, een fietsbehendigheidsparcours op de parking van zaal Kubox, bedoeld voor de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van de Kuurnse lagere scholen. In totaal krijgen 335 leerlingen de kans om deel te nemen en hun fietsvaardigheden aan te scherpen. Voor dit evenement werken we samen met Cycling Vlaanderen. Daarnaast zetten we de fietsbieb ook in de kijker tijdens Ezelsmaandag door enkele kinderkoersen te organiseren in de omgeving van de tramstatie.”

Het initiatief achter Fietsbieb ’t Schoon Velootje werd in 2022 al bekroond met het certificaat van Duurzame Helden. “De fietsbieb biedt kwaliteitsvolle tweedehands kinderfietsen aan, die gratis kunnen worden omgeruild wanneer ze te klein worden”, legt Jos Callens uit. “Kinderen groeien immers sneller dan je budget, zeker als het om kinderfietsen gaat. Wie bij ons een fiets huurt, krijgt de garantie dat die in uitstekende staat verkeert. Elke fiets die wordt gedoneerd of teruggebracht, wordt volledig nagekeken en indien nodig hersteld. Onderdelen en vervangstukken kopen we lokaal in. Door fietsen te hergebruiken verminderen we afval, besparen we grondstoffen en energie en dragen we bij aan een duurzamere wereld. Bovendien is het een betaalbare oplossing: je hoeft geen dure nieuwe fiets aan te schaffen. Dit maakt fietsen toegankelijker voor meer kinderen. Fietsen is niet alleen gezond, maar draagt ook bij aan een betere luchtkwaliteit. Heb je zelf nog een kinderfiets staan die een tweede leven verdient? Dan kan je deze inruilen voor een jaar gratis lidmaatschap bij de fietsbieb. Maar ook wie nog op zoek is naar een hobby willen we wakker maken om zich als vrijwilliger aan te sluiten bij de fietsbieb. Elke nieuwe medewerker is meer dan welkom!”

Aanbod

“Ons grote succes danken we ook aan de mond-tot-mondreclame van tevreden klanten”, besluit Jos Callens. Wie een kijkje wil nemen in het aanbod van Fietsbieb ’t Schoon Velootje of contact wil opnemen, kan terecht op de website fietsbieb.be/aanbod/west-vlaanderen/kuurne.

Wie fysiek een bezoekje wil brengen kan dit doen elke tweede en vierde zaterdag van de maand van 9 tot 11 uur. Lukt dat niet, dan kan je ook op een ander moment een bezoekje brengen na afspraak op het telefoonnummer 0476 34 66 00.