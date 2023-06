Fietsbieb in Oudenburg zet 150ste ontlener in de bloemetjes

Marlies Vermeesch is het 150ste lid van de fietsbieb in Oudenburg. “We krijgen steun van alle kanten en steeds meer mensen ontdekken ons”, zegt voorzitter Johan Vanslembrouck.

“We zijn in 2018 gestart met de fietsbieb. Het principe is heel eenvoudig. Mensen worden lid en betalen 20 euro per jaar. Daarna kunnen ze onbeperkt een fiets ontlenen voor hun kinderen tot 14 jaar. Ze mogen de fiets onbeperkt wisselen. Zo moeten ze geen fiets kopen en hebben ze steeds een aangepast model volgens de leeftijd”, zegt Johan Vanslembrouck, voorzitter van Beweging.Net, de organisatie die in tal van gemeenten zo’n initiatief opzette. “We kregen steun van alle kanten. Mensen schonken fietsen of benodigdheden. Organisaties en de stad Oudenburg steunden ons financieel. We organiseerden inmiddels zelf al twee workshops fietsherstel.” Alles draait op vrijwilligers en de Fietsbieb heeft 140 fietsen, waarvan er momenteel 90 ontleend zijn.

Marlies Vermeesch was de 150ste ontlener en was vertrouwd met het initiatief. “Ik ontleende ook vorig jaar al eens een fietsje. Het is positief dat we op maat van de kinderen kunnen ontlenen. Dit keer doe ik een beroep op de fietsbieb voor fietsen voor Vic en Gust.” Het gezin kreeg bloemen en een geschenk voor de kinderen. De Fietsbieb is ondergebracht in de vrije basisschool in de Oude Brugseweg 39 en is elke laatste woensdag van de maand open.