Fietsbib vanaf nu in oud huis Devos in Ardooie

In oud huis Devos in Ardooie, naast het voormalige gemeentehuis, wordt vanaf februari ruimte gemaakt voor het herstellen en verhuren van fietsen. Daar zal door Beweging.net, het voormalige ACW, de fietsbib worden ondergebracht.

Zo komt de fiets weer centraal te staan in het pand waar decennialang de fietsenzaak van de familie Devos was ondergebracht. De fietsbib vond tot nu toe een onderkomen in het buurthuis van BEN, de Loods, in de Kortrijksestraat. Nu komt de ruimte vrij in de voormalige fietswinkel en fietsen herstelplaats. Deze site, met ook herberg het Paradijs, werd door de gemeente aangekocht met de bedoeling alles af te breken. In afwachting van daarvan zal de fietsbib er dus zijn onderkomen hebben.

Meer ruimte

Beweging.net zal er meer plaats hebben, met een ruimte waar de fietsen kunnen gestald worden en waar de herstellingen kunnen plaatsvinden. Wie naar de bib komt hoeft niet buiten te staan, maar kan binnen wachten. In januari voltooit Beweging.net samen met de KWB de verhuis en de inrichting van de fietsbib.

Op de tweede zaterdag van februari opent de fietsbib dan de deuren, een sociaal project om een fiets te lenen. “Omdat investeren in fietsen voor kinderen een dure zaak is en de fiets niet meegroeit met een kind, bieden wij hier fietsen aan die gehuurd worden en kunnen ingeruild worden als een kind groter wordt. Door enkele vrijwilligers worden de fietsen op punt gezet”, zegt Koen Claus van de KWB.