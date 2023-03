Fietsbabbel met gouverneur in Oostende

De werkgroep Fietseling uit Oostende en de Bredense Fietsersbond organiseerden donderdagavond in het stedelijk zwembad Brigitte Becue een fietsbabbel met de West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé. Een dertigtal personen kwam op de uitnodiging af.

Gouverneur Decaluwé schetste aan de hand van een door zijn diensten opgemaakte analyse een overzicht rond de fiets- en verkeersveiligheid. Vanuit zijn federale bevoegdheden heeft de gouverneur immers taken op vlak van deze veiligheid.

Na de toelichting door de gastspreker konden de aanwezigen in gesprek gaan met de gouverneur. Het doel van de avond was het uitwisselen van gedachten om het aantal fietsongevallen drastisch in te perken en waarbij alle fietsers zich veilig blijven voelen.