Fiets mee in het spoor van Chantal en de sheriff langs nieuwe route Loveringem

In Lo vond dinsdagavond de voorstelling plaats van de fietsroute Loveringem. Het 45 kilometer lange traject passeert langs twintig filmlocaties in Lo-Reninge en Alveringem die te zien zijn in de fictiereeks Chantal.

In Lo en Alveringem vonden de voorbije twee jaar opnames plaats voor de fictiereeks Chantal, een politieserie met een serieuze (West)hoek af. In de reeks, een spin-off van Eigen Kweek, speelt Maaike Cafmeyer als inspecteur Chantal Vantomme de hoofdrol.

De serie was eind vorig jaar te zien op Eén. Elke zondagavond zaten zowat een miljoen Vlamingen aan de buis gekluisterd om de avonturen van inspecteur Chantal Vantomme en sheriff Cloedt (vertolkt door Dries Heyneman, red.) in het fictieve dorp Loveringem te volgen.

De diensten Toerisme van Lo-Reninge en Alveringem stippelden nu een fietstocht uit langs twintig locaties waar opnames voor Chantal plaatsvonden zoals het administratief centrum op de Markt in Lo dat in de reeks dienst doet als politiekantoor, het sluizencomplex aan de Fintele in Pollinkhove en de lagere school in de Hoogstraat in Alveringem.

“De eerste opnames lokten al veel geïnteresseerden, maar vooral toen de reeks op televisie werd uitgezonden groeide de interesse om de locaties waar de belangrijkste opnames plaatsvonden te kunnen bezichtigen”, zegt toerismeschepen van Lo-Reninge Wout Cornette (Dynamisch). “Omdat de fiets het ideale vervoermiddel is om de diverse locaties te bezoeken en de prachtige omgeving te bezichtigen, opteerden we voor een fietsroute die op het fietsknooppuntennetwerk ligt. Maar de tocht is ook te volgen via eigen bordjes. Westtoer engageerde zich ook om de route op te nemen in haar globale promotie.”

Boterhammen smeren in de keuken

Het huis van Johan Clauw (61) en Lut Anseeuw (61) in de Bellestraat in Gijverinkhove is één van de twintig filmlocaties langs de Loveringem-fietsroute. “Ons huis is in de serie de woning van sheriff Rik Cloedt en zijn moeder Solange”, zeggen Johan en Lut. “In de keuken werd de scene opgenomen waarin te zien is hoe moeder Solange de boterhammen van de sheriff smeert. Ze hebben een hele dag gefilmd voor een scene van enkele minuten. Iedereen, van de filmploeg tot de acteurs, was heel vriendelijk. Het was een leuke ervaring.”

Ook vijftien bezienswaardigheden

Behalve langs filmlocaties, passeert de fietsroute ook voorbij vijftien bezienswaardigheden in Lo-Reninge en Alveringem zoals de Westpoort en de Caesarsboom in de Hogebrugstraat in Lo en het openluchtmuseum Bachten de Kupe in Izenberge. Honger of dorst hoeven de fietsers ook niet te lijden, want langs het traject bevinden zich maar liefst 28 horecazaken.

“De fietsroute moet een nieuwe toeristische troef worden voor Alveringem en Lo-Reninge”, zegt de Alveringemse schepen van Toerisme Sylvie Thieren (Gemeentebelangen/CD&V). “We zijn blij dat we samen een toffe daguitstap kunnen aanbieden in onze landelijke streek. We willen alvast iedereen danken die hieraan heeft meegewerkt. Gif mo sjette.”

Overzichtelijke kaart

Op een overzichtelijke kaart met foto’s en een knipoog naar de Far West staat info over de filmlocaties, bezienswaardigheden en horecazaken. De kaarten zijn te verkrijgen voor de prijs van drie euro bij de dienst Toerisme van Lo-Reninge op de Markt in Lo en in het gemeentehuis Hof van Wyckhuize in Alveringem die allebei als startplaats fungeren voor de Loveringem-fietsroute.