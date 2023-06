Fiets centraal op laatste gemeenteraad

Op de laatste gemeenteraad in Bredene moest goedkeuring gegeven worden aan de nieuwe overeenkomst met de organisatoren van de Bredene Koksijde Classic. Volgens oppositiepartijen Vlaams Belang en Groen en onafhankelijk raadslid Therese Vanneste wordt het vastleggen van Bredene als startplaats voor de periode 2024-2028 te duur betaald. “Probeer voor die prijs maar eens één minuut reclame op VTM vast te krijgen”, reageerde toerismeschepen Alain Lynneel.

De fiets stond op de gemeenteraad van 22 mei meer dan centraal. Toen de nieuwe overeenkomst rond de Bredene Koksijde Classic moest goedgekeurd, vond Vlaams Belang-fractieleider Jordy Jacobs dat deze gelden beter in de eigen Bredenaars konden geïnvesteerd worden.

Ook raadslid Andrea Otlet (Groen) stelde zich vragen bij de sterk gestegen kost voor het verlengen van de overeenkomst. “Oorspronkelijk ging het om 25.000 euro/jaar. In 2024 wordt dat al 28.000 euro en de daaropvolgende jaren stijgt de prijs naar 38.000 euro. U begrijpt dat wij die bedragen liever in nieuwe fietsinfrastructuur willen geïnvesteerd zien. De profwielrenners worden in Bredene precies beter gesponsord dan de eigen fietsers.”

Burgemeester Steve Vandenberghe (Vooruit) vond dat de opmerkingen vanuit de oppositie Bredene terug naar 1985 katapulteerden. “We investeren vandaag als gemeente al heel erg veel in nieuwe fietspaden, onder meer via de Masterplannen Sas en Dorp.

Vergeet ook niet dat deze wielerwedstrijd een mooi uithangbord is voor onze kustgemeente. Als badplaats moet je nu eenmaal investeren in city marketing. Als kleine gemeente kunnen we op dat vlak uiteraard niet concurreren met Oostende of Middelkerke. En dat willen we ook niet. Maar het moet toch de bedoeling zijn dat wij het toerisme ter plekke ondersteunen.

Grote festivals kunnen we hier niet meer organiseren, en over wat je met je budget voor city marketing dan wel moet doen, kun je discussiëren. Maar je moet wel iéts doen. Anders word je als kustgemeente uit de markt geprijsd. Word je het kneusje van de kust.

Bovendien, dankzij de start van deze bekende wielerwedstrijd komen ook heel wat bedrijven, die VIP-arrangementen voorzien, vaak voor het eerst in contact met ons MEC Staf Versluys. Op die manier creëren we een enorm potentieel aan nieuwe gebruikers. Congressen zorgen er vervolgens ook voor dat het straks nieuwe hotel klandizie krijgt,.. kortom, op die manier zal het toerisme in Bredene draaien.”

Kostprijs

Onafhankelijk raadslid Therese Vanneste vond het een verspilling van publieke gelden. “Ik zou liever een nieuwe Dahliade zien. Heeft dit trouwens ook niet te maken met de persoonlijke voorkeuren van sommigen in de gemeenteraad?”

“Geenszins”, verzekerde toerismeschepen Alain Lynneel (Vooruit). “We mogen schepen Feys dankbaar zijn dat hij al jaren zeer goede contacten heeft in het wielermilieu en de start van deze wielerwedstrijd naar Bredene kreeg. Geloof me vrij, heel wat gemeenten benijden ons die.

Bovendien nodig ik u uit om eens de prijs van 1 minuut reclame op bijvoorbeeld VTM op te vragen. Dat zal een veelvoud zijn van wat wij vandaag aan deze koers besteden. En dan gaat het hier niet om 1 minuut maar om een paar uur reclame voor Bredene.”

Vélo Veilig Bredene?

Ook Vicky Dereere (fractieleider N-VA) zette de fiets maandag centraal. Veeleer dan over een profkoers wilde zij het hebben over de resultaten uit de bevraging Vélo Veilig Vlaanderen (een organisatie van de Vlaamse overheid, VTM en HLN). “Uit deze enquête blijkt dat Bredene 84 gevaarlijke fietspunten telt. 56% van de Bredenaars vindt Bredene veilig voor jonge fietsers, 76% vindt dat er te weinig fietspaden zijn, 37% vindt wat er is in goede staat en 73% vindt dat er te weinig wordt geïnvesteerd in fietspaden. Vraag is hoe Bredene, dat pretendeert een fietsgemeente te zijn, met deze cijfers aan de slag gaat.”

Burgemeester Steve Vandenberghe merkte op dat het gemeentebestuur al heel wat had geïnvesteerd in fietsinfrastructuur. “Zeker naar en rond de scholen, want als we willen dat kinderen meer met de fiets naar school trekken, dan moeten we ervoor zorgen dat ze dat veilig kunnen doen.”

Vandenberghe noemde de resultaten van de enquête bevreemdend. “We zijn een van de weinige gemeenten, die van de organisatie Ouders van Verongelukte Kinderen al 4 charters heeft gekregen. Let wel, alles kan altijd beter. Maar ook uit cijfers van de lokale politie blijkt dat in Bredene maar heel weinig ongelukken met fietsers plaatsvinden.”

Vicky Dereere verwees tot slot naar de subsidies uit het Kopenhagenfonds, waarvoor Bredene 9 projecten had ingediend, goed voor 410.000 euro. “Het gaat onder meer om 2 nieuwe fietspaden naar Grasduinen en de herinrichting van bestaande fietspaden. Het is belangrijk dat de gemeente hiermee aan de slag gaat want de deadline van het fonds is eind 2025. Tegen dan moeten de projecten afgewerkt zijn, willen we onze centen zien.”

