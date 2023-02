Fiets blijft in opmars voor woon-werkverkeer

De fiets wordt steeds populairder voor woon-werkverkeer en werkgevers doen steeds meer om duurzame mobiliteitsmodi te ondersteunen. Dat blijkt uit de zesde editie van de enquête die de FOD Mobiliteit en Vervoer om de drie jaar organiseert bij alle werkgevers uit de private en publieke sector met minstens honderd werknemers.

De fiets is ondertussen het belangrijkste vervoersmiddel voor 14,1 procent van de Belgische werknemers, waar dat in 2005 nog 7,8 procent was en in 2017 zowat 11,1 procent. De fiets is de vervoersmodus die doorheen de jaren het sterkst gegroeid is in de drie gewesten, en de opkomst van elektrische fietsen en speedpedelecs is daar niet vreemd aan. In 2021 heeft 95 procent van de werkgevers fietsvergoedingen uitgekeerd, 73 procent heeft een overdekte fietsenstalling en 59 procent biedt gratis openbaar vervoer aan voor woon-werkverplaatsingen.

In Vlaanderen gaat 20 procent van de werknemers met de fiets naar het werk. In Brussel is dat 7 procent en in Wallonië iets meer dan 2 procent. Volgens de werkgevers zijn die verschillen te wijten aan het reliëf van het landschap, maar ook aan de fietsinfrastructuur die beter ontwikkeld is in Vlaanderen en in Brussel.

Minder openbaar vervoer

Opmerkelijk is voorts dat, tussen de laatste editie van de enquête in 2017 en deze nieuwe in 2021, de coronamaatregelen een duidelijk effect gehad hebben op de mobiliteitskeuzes van de Belg. Het openbaar vervoer wordt minder gebruikt: -6 procent voor metro’s, trams en bussen, en -11,5 procent voor de trein.

Vooral in Wallonië komt die daling de auto ten goede. Daar blijft die het favoriete vervoersmiddel voor bijna 85 procent van de werknemers, tegenover 37 procent in Brussel en 67 procent in Vlaanderen.

Meer telewerk

Een ander gevolg van de coronacrisis is het toenemende telewerk. Zowat 82 procent van de werknemers heeft de mogelijkheid om te telewerken, of 3,7 keer meer dan in 2017. Het aantal telewerkdagen is ook sterk gestegen, waardoor het aantal door telewerk vermeden verplaatsingen in vier jaar tijd meer dan zes keer groter geworden is.

Toch zorgt die toename volgens de FOD niet noodzakelijk voor een vlotter autoverkeer, want de stijging van het aantal werknemers sinds 2005 wordt nauwelijks gecompenseerd. De laatste editie van de peiling vond plaats tussen 1 juli 2021 en 31 januari 2022. Er namen 3.598 werkgevers deel aan de enquête, goed voor meer dan 1,6 miljoen werknemers.