Felrode fietspaden moeten veiligheid verhogen in Wervik

Om de fietsveiligheid te verhogen, heeft stad Wervik de fietspaden op enkele gevaarlijke kruispunten laten herschilderen in opvallend rood en voorzien van een duidelijk markering van dubbele pijlen. Op een van de kruispunten kwam vorig jaar immers een 59-jarige fietsster om het leven.

Op 15 juli vorig jaar botste een fietsster aan de voet van de brug in de Dadizelestraat met een bromfietser. Ze kwam erg ongelukkig ten val en overleed ongeveer een maand later aan haar verwondingen in het AZ Delta in Roeselare. Het onderzoek naar het ongeval loopt nog steeds, maar mogelijk speelde de onduidelijke verkeerssituatie bij de brug een rol bij de tragische gebeurtenis.

Felrood

Daarom besliste de stad Wervik om de fietspaden op de kruispunten rond te brug te herschilderen in een felrode kleur. Ze werden ook voorzien van een duidelijk opdruk van dubbele pijlen zodat het goed opvalt dat fietsers zowel van links als van rechts kunnen komen. Ook langs de Menensesteenweg werden enkele fietspaden op die manier onder handen genomen.

“We zijn ervan overtuigd dat dit een forse verbetering van de fietsveiligheid teweeg zal brengen”, zegt schepen van Mobiliteit Tom Durnez (CD&V). “Op de brug hebben we ook een stuk van de parkeerstrook weggedaan om de zichtbaarheid te verbeteren bij het oprijden van de brug uit de Lourdesstraat. Deze aanpassing kwam er mede op vraag van de Seniorenadviesraad (SAR). Zij hebben veel wandelingen gemaakt doorheen Geluwe en Wervik en hebben ons enkele punten bezorgd waar de toestand van de fiets- of voetpaden voor verbetering vatbaar is, vooral met het oog op kinderwagens of andersvalide gebruikers.”

Actieplan

“We zijn de SAR erg dankbaar voor deze informatie en bekijken hoe we ook aan hun andere opmerkingen gevolg kunnen geven. In oktober zitten we opnieuw samen om een actieplan voor te leggen.”