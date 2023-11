Extra fietsparkings voor Winter in Oostende en kerstshopping in het centrum

Oostende is dé winterstad bij uitstek, met dit jaar een schaatspiste in het Leopoldpark, een kerstmarkt op het Wapenplein en de Lichttunnel als grootste publiekstrekker. Tegelijk zien we in december traditioneel extra eindejaarsdrukte bij de Oostendse horeca en handel. Om iedereen een veilige plek te bieden om de fiets te parkeren en om de mobiliteit te optimaliseren, plaatst de stad nieuwe tijdelijke fietsenstallingen op de Zeeparking en op het Wapenplein. Nadien volgt een evaluatie om te beslissen of dit proefproject voor herhaling vatbaar is.

Proefproject

In Oostende plaatst de stad vanaf 1 december een nieuwe tijdelijke fietsparking om het extra fietsverkeer naar het Leopoldpark en het stadscentrum op te vangen. Met verschillende winteractiviteiten als Winter in het Park in het Leopoldpark, de Kerstmarkt op het Wapenplein en de Lichttunnel in de Adolf Buylstraat zullen heel wat mensen naar het stadscentrum trekken. De handelaars verwachten ook extra volk voor de eindejaarsaankopen.

De fietsenstalling komt op het laatste stukje van de Zeeparking, ter hoogte van de ingang van Winter in Oostende, op de hoek van de Karel Janssenslaan en de Leopold-II-laan. Met deze nieuwe proefopstelling wil de stad een oplossing bieden aan al wie met de fiets naar het centrum komt. Een eerste opstelling zal een zestig-tal fietsen kunnen ontvangen, maar er kan bij grote interesse indien nodig bijgestuurd worden naar meer dan 200 plaatsen. Om de locatie duidelijk aan te geven, werd er een tijdelijke structuur aan de ingang geplaatst ter hoogte van de Leopold-II-laan.

Ook op het Wapenplein komt er een extra fietsenstalling ter hoogte van de hoek Breydelstraat en Kerkstraat. Daar zullen een 100-tal fietsen kunnen staan. Vanaf 3 december zal de constructie daar geplaatst worden.

Burgemeester Bart Tommelein: “Aangezien veel mensen zich met de fiets verplaatsen in Oostende, is het logisch dat we extra fietsenstalling voorzien bij grote evenementen. Als je in december naar het centrum van Oostende komt, zal je je fiets dus veilig kunnen stallen. Deze proefopstelling zullen we nadien evalueren om te beslissen of dit voor herhaling vatbaar is. “