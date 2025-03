Er komt gedeeltelijke heraanleg van fietssnelweg: “Fietser krijgt voorrang”

Naast burgemeester is Isabelle Degezelle ook provincieraadslid. Het was in die hoedanigheid dat ze kon melden dat de provincieraad groen licht gaf voor de heraanleg van het Guldenspoorpad tussen de Avelgemstraat en de Langestraat. De oversteek in de Avelgemstraat zal ook verhoogd worden.

De aanleg van het fietspad wordt gerealiseerd in het kader van het Fietsfonds, omdat het hier gaat over een bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Vandaag hebben de fietsers aan de oversteek met de Avelgemstraat geen voorrang. Vier jaar geleden werd er op de N8 wel een zone 30 ingevoerd tussen de Ellestraat en de Orveiestraat.

“Aangezien de N391 de weg is voor doorgaand verkeer, en er nog meer dient ingezet te worden op het verkeersluwer maken van de Avelgemstraat, is het mogelijk om voorrang voor de fietser te voorzien op de fietsoversteek. De voorrang zal met een STOP-streep aangeduid worden”, vertelt Degezelle. Ook zal de inrichting verhoogd worden, om de snelheid af te remmen.

Verder zal ter hoogte van het kruispunt 130 vierkante meter van de bestaande verharding onthard en in groen voorzien worden. De bestaande verharding zal heraangelegd worden en de bijkomende verharding die wordt voorzien, blijft kleiner dan 300 vierkante meter.

Pannenbakkerstraat

In aansluiting op de fietsoversteek zal ook het fietspad in de Pannenbakkerstraat, de Kwatanestraat en de Langestraat, aangepakt worden. De huidige toestand in de Pannenbakkerstraat is een tegelpad en een pad in halfverharding voor wandelaars en fietsers. De verharding is nu zo’n drie meter breed.

“Het nieuwe ontwerp houdt rekening met de bestaande bomenrij en de aanwezige wortels in de ondergrond. Na de analyse hiervan via een bomeneffectenrapport werd geconcludeerd dat de heraanleg binnen de bestaande breedte mogelijk is zonder schade aan te richten aan de bestaande bomenrij. Het ontwerp wordt op een breedte van drie meter aangelegd”, aldus Degezelle.

fietsstraat

In de Kwatanestraat en de Langestraat maakt het fietsverkeer gebruik van de rijweg. Hier gelden vandaag geen specifieke voorrangsregels die de veiligheid van de fietsers waarborgen. “Beide straten worden voor het gedeelte van de fietssnelweg als fietsstraat ingericht, maar eigenlijk zijn deze straten door de beperkte breedte de facto al fietsstraten. Door hen nu expliciet te benoemen als fietsstraat, zal de automobilist minder geneigd zijn om in te halen. Over een afstand van 420 meter is het ook aanvaardbaar om de weg als fietsstraat in te richten.”

Het asfalt in het gedeelte van de Kwatanestraat is nog in relatief goede staat. In de Langestraat is de toplaag van de fietsstraat wel aan vernieuwing toe.

Bomen beschermen

Belangrijk in het project is dat de bomenrij aan beide zijden van het fietspad tussen de Avelgemstraat en de Kwatanestraat zal behouden blijven en dat tijdens de werken de bomen niet beschadigd worden. Vandaar dat advies werd ingewonnen bij een boomspecialist. Voor de funderingsopbouw tussen de bomenrij werd rekening houden met de opgelegde bepalingen uit het bomeneffectenrapport. “Tijdens dit onderzoek werd ook vastgesteld dat er enkele bomen geveld dienen te worden en dit om de veiligheid te garanderen. Er werd immers houtzwam vastgesteld. Ook zijn er een aantal bomen met een te klein doorwortelbaar volume, waardoor ze geen duurzame toekomst hebben. In het ontwerp werd hiermee rekening houden, alsook de compensatie van de te verwijderen bomen.”

Ook tijdens de werken zelf worden enkele randvoorwaarden opgelegd die dienen gerespecteerd te worden. Zo werd bijvoorbeeld een maximale werkhoogte van de machines vastgelegd en is er een beperkingsdiepte om machinaal uit te graven. Tijdens de uitvoering van de werken zullen boom- en wortelbeschermende maatregelen worden genomen volgens deze bepalingen en in overeenstemming met het Vademecum Bomen van ANB.

Voor de uitvoering van dit alles is een termijn van 120 werkdagen voorzien. Wanneer de werken zullen starten is nog niet gekend.