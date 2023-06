Energiefirma A&S doet mee aan ‘30 dagen minder wagen’: “Naar je werk fietsen is leuk”

De tweede editie van ‘30 dagen minder wagen’, een initiatief van het Netwerk Duurzame Mobiliteit, is op 1 juni begonnen. De campagne roept Vlaanderen op om in juni zoveel mogelijk de auto aan de kant te zetten. Heel wat bedrijven en verenigingen nemen deel aan het project. Zo ook de Oostrozebeekse firma A&S Energie: “Eens je ontdekt hoe leuk fietsen hier is, blijf je het doen.”

A&S Energie zet niet-recycleerbaar houtafval om in groene stroom.“Wij zijn als firma op de eerste plaats in dit project gestapt omdat ons eindproduct groene stroom is”, zegt Jolien Roelens, die er op de human resourcesafdeling werkt. “Omdat het bedrijf zelf in de groene sector actief is, willen we onze mensen ertoe bewegen om zoveel mogelijk te kiezen voor duurzame verplaatsingen. Het bedrijf zorgt al voor een fietsvergoeding voor wie met de fiets naar het werk komt, en nu zijn we ook ingestapt in een project waarbij de deelnemer een fiets kan leasen: een gewone fiets, een elektrische fiets of een speed pedelec.”

“Ons bedrijf telt 48 werknemers, in de twee vestigingen in Oostrozebeke en Wielsbeke. Intussen hebben al een zestal mensen het engagement opgenomen om mee te doen aan het fietsproject. Het is een volledige vrije keuze. Alle personeelsleden hebben een persoonlijke mail ontvangen met informatie rond het project.”

Opleidingen

“Het zal echter niet bij dit initiatief blijven. Rond het naar het werk komen met de fiets willen we in de toekomst uitpakken met verschillende initiatieven. We voorzien nog een drinkbussenactie en er komen fietsopleidingen om het fietsen met een elektrische fiets of speed pedelec veiliger te maken. We blijven hoe dan ook verder inzetten op duurzame verplaatsingen. Eens de deelnemers hebben ontdekt hoe leuk fietsen het is, door ons landelijk landschap, hoe meer er zullen kiezen voor de fiets. Kijk, het is een persoonlijke keuze die we een duwtje in de rug moeten geven.”

“Het is ook zo dat elke deelnemer wekelijks een vragenlijst krijgt van het Netwerk Duurzame Mobiliteit, en aan de hand van de opmerkingen zal een rapport worden opgesteld dat uiteindelijk het verschil moet aantonen tussen het zich verplaatsen met de fiets of met de auto. Ik stel vast dat er nog veel te veel verplaatsingen onder de vijf kilometer gebeuren met de auto.”

“Ikzelf kom elke dag naar het werk met de fiets. Ook de directie staat bijzonder positief tegenover onze deelname en doet mee. Ik heb ondertussen heel veel reacties op onze deelname gekregen. Het is echt iets dat leeft, en velen vinden het initiatief heel tof.”