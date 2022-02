Elisabethlaan krijgt fietspaden in asfalt

Op maandag 14 februari wordt in Oostende de aftrap gegeven van een reeks fietsinvesteringen. Het fietspad aan beide zijden van de Elisabethlaan, vandaag in betonstraatstenen, wordt opgebroken en vervangen door asfalt.

Vlaams minister Lydia Peeters (Open VLD) wil sterk inzetten op veilige en comfortabele fietspaden in West-Vlaanderen en dat vergt de nodige investeringen. “We hebben de afgelopen jaren massaal de fiets (her)ontdekt. Als we willen dat mensen steeds opnieuw kiezen voor de fiets als vervoermiddel, dan moeten we zowel de fietsveiligheid als het fietscomfort verbeteren. Mensen zullen immers nog meer fietsen als dit veilig en comfortabel kan. Voor Oostende trek ik daarom 400.000 euro uit voor de versnelde realisatie van twee concrete projecten voor comfortabelere fietspaden.”

De aftrap van de fietsinvesteringen in Oostende wordt gegeven vanaf maandag 14 februari. De bestaande rijweg in betonstraatstenen van de enkelrichtingsfietspaden aan beide zijden van de Elisabethlaan (R31) wordt opgebroken en vervangen door asfalt. Dat geeft meer rijcomfort voor fietsers. Het fietspad wordt vernieuwd in het vak tussen de kruispunten Seringenlaan/Vogelzangdreef aan de ene kant en het kruispunt met de Gistelsesteenweg (N346) aan de andere kant. De verzakkingen aan de zijkanten worden ook weggewerkt en de deksels van de rioleringen worden aangepast.

Drie weken werk

De werken zullen drie weken in beslag nemen. Het autoverkeer op de R31 kan twee van de drie rijstroken benutten op de R31. Het trage rijvak wordt ingenomen als werkzone. Het tankstation Q8 Easy blijft bereikbaar. Fietsers worden tijdelijk omgeleid in beide richtingen via de Vogelzangdreef/Nachtegalenlaan/Gistelsesteenweg. Er geldt een snelheidsbeperking van 50 km per uur in de werfzone.

Nog dit voorjaar zal ook het volgende relanceproject in Oostende van start gaan: de fietspaden langs de Duinkerkseweg (N341) krijgen een nieuwe toplaag in asfalt. Die werken zullen een week duren.