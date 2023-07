Eindelijk veilig fietsen tussen De Haan en Zuienkerke: “Twintig jaar op gewacht”

Provincie West-Vlaanderen en de gemeenten De Haan en Zuienkerke huldigden maandag het nieuw vrijliggend fietspad in langs de Grotestraat (De Haan) en de Prins Leopoldstraat (Zuienkerke). Een realisatie die heel wat voeten in de aarde had. “Hier is bijna twintig jaar over gegaan”, aldus een tevreden burgemeester Wilfried Vandaele.

De nieuwe fietsverbinding maakt deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk van de provincie. Het dubbelrichtingsfietspad – 3,2 km lang en 2,5 meter breed – werd aangelegd in asfalt en loopt van het kruispunt Warvinge-Grotestraat in Vlissegem tot op het grondgebied Nieuwmunster, waar het opsplitst in twee enkelvoudige fietspaden. Asverschuivingen, middengeleiders, verticale groenelementen en een visuele versmalling van de rijweg zorgen voor een betere verkeersveiligheid. “Net als de gemeente Zuienkerke waren wij al jaren vragende partij voor deze veilige fietsverbinding”, zegt burgemeester Wilfried Vandaele.

Vooral op het grondgebied van De Haan had het heel wat voeten in de aarde om de nodige percelen te verwerven voor de aanleg van het fietspad. In totaal ging het om 48 stukken grond van zeventien verschillende eigenaars. “Bij twee daarvan moesten we overgaan tot gerechtelijke onteigening”, aldus nog Vandaele. De werken startten in april vorig jaar, maar de startnota dateerde al van 2010 en de omgevingsvergunning werd afgeleverd in 2011. “En toen wás er al jaren sprake van dit fietspad: hier is uiteindelijk bijna twintig jaar over gegaan”, klinkt het.

Belangrijke ‘missing link’

Omwille van de bereikbaarheid, verliepen de werken gelijktijdig met de werken in het centrum van De Haan. “Als straks ook die werken afgerond zijn, zal je op een veilige en comfortabele manier van het centrum van De Haan helemaal tot in Zuienkerke-dorp kunnen fietsen. Zo is alweer een belangrijke ‘missing link’ voltooid in het West-Vlaams fietsnetwerk”, zegt gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe, die voorts ook nog meegaf dat de provincie deze legislatuur tweemaal zoveel investeert in veilige fietspaden. Bij de aanleg van het fietspad in de Grotestraat en Prins Leopoldstraat werd tevens de rijweg vernieuwd en een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. De totale kostprijs van de werken bedroeg bijna 3 miljoen euro, waarvan 1,4 miljoen ten laste van de provincie. “Maar wij hebben de helft hiervan kunnen recupereren via de Vlaamse overheid, die tussenkwam via het Fietsfonds”, aldus nog gedeputeerde Vanlerberghe.

De Zuienkerkse burgemeester Alain De Vlieghe maakte van de gelegenheid gebruik om bij de provincie nogmaals aan te dringen op een veilige fietsverbinding tussen de Kapellestraat in Houtave en de rotonde Strooien Haan in Meetkerke. “Een missing link van amper twee kilometer”, klonk het met een knipoog.