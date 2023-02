Eerste fietsstraat in Bredene geopend

In de Keerweg (tussen Zeelaan en Populierenlaan) en het gedeelte Polderstraat (vanaf huisnummer 255 tot de Keerweg) in Bredene is de eerste fietszone er sedert deze week operationeel. Bredene heeft de voorbije jaren heel wat aandacht besteed aan de fietser.

“De Keerweg en de Polderstraat vallen goed samen met het fietspadennetwerk binnen de gemeente en de fietszone vormt een aaneengeschakelde fietsverbinding voor fietsers in de Polderstraat en de Zeelaan (waar grotendeels fietspaden zijn voorzien) en de winkelzone Aldi en Colruyt.”

Niet meer inhalen

“In het gedeelte Keerweg en Polderstraat die nu dus fietszone/fietsstraat is, was het bovendien al moeilijk en zelfs gevaarlijk om met een auto fietsers in te halen. Dat mag in een fietsstraat niet meer”, geeft schepen Kelly Spillier, die de fietsproblematiek binnen het Bredense schepencollege van nabij opvolgt, aan.

Steeds meer aandacht voor fietser

Met deze fietszone zet het gemeentebestuur verder in op duurzame mobiliteit binnen de gemeente. “We hebben de voorbije jaren heel wat fietspaden (her)aangelegd en hebben ook steeds aandacht voor veilige verbindingen,… Bredene maakt hier al geruime tijd werk van”, zegt burgemeester Steve Vandenberghe.