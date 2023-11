Dirk De fauw: “Koning Fiets denkt dat hij alles mag in Brugge”

Voortaan krijgen Brugse tieners tussen 12 en 16 een ‘jongerenpv’ aangesmeerd, als hun fiets niet in orde is of ze verkeersinbreuken begaan. Dat jongerenpv bestaat uit een verplichte verkeersles in het Politiehuis.

Eind oktober zette de Brugse politie een grootschalige verkeersactie op poten in de Brugse binnenstad. “Heel wat tweewielers werden onderworpen aan een controle. Slechts 76 van de 215 tweewielers kreeg een ‘goed rapport’ … de andere niet. Dat zijn in onze stad toch wel zeer teleurstellende cijfers”, evalueerde raadslid Geert Van Tieghem (N-VA).

Hij vroeg zich af welke acties politie en stadsbestuur zullen ondernemen om die cijfers te verbeteren en het fietsen veiliger te maken in Brugge.

Fietsstad?

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) zuchtte: “We doen er alles aan om van Brugge een fietsstad te maken. Ondanks de vele infrastructuurwerken en de preventieve acties nemen vele fietsers het niet al te nauw met de verkeersregels. Terecht hoor je vaak de boze uitsprak van automobilisten: Koning Fiets denkt dat hij alles mag.”

“De meeste inbreuken zijn het negeren van een rood licht, sturen zonder handen, midden op de rijbaan rijden, gsm’en al rijdend en fietsen zonder licht. Naast sensibiliseren moeten we repressief optreden: vanaf 16 word je als een volwassene behandeld in het verkeer en riskeer je een boete. Voor de jongeren tussen 12 en 16 jaar is er het jongerenpv: een verplichte verkeersles op woensdagnamiddag of zaterdagochtend in het Politiehuis.”

“Onze politie staat versteld van de slechte kwaliteit van de fietsen: vele Bruggelingen rijden zonder licht, zonder reflectoren, met slecht werkende remmen. Ze passeren zelfs voorbij een politiecontrole met de gsm in de hand!”

Fietslicht

Volgens schepen Mathijs Goderis (Vooruit) hield de stedelijke preventiedienst in de maanden september en oktober op zeven plaatsen fietscontroles, waarop alle leerlingen van de omliggende basisscholen uitgenodigd werden: “Van de 874 gecontroleerde fietsen waren er 571 niet in orde! Dat is 65 procent. Van 431 fietsen werkte het fietslicht niet!”

“Het is een groot probleem, ouders zouden verplicht moeten meegaan naar de verkeersklas en erover waken dat de fiest van hun zon of dochter in orde is. Het is schrijnend om te zien dat er op dat vlak onvoldoende bewustzijn en verantwoordelijkheidsbesef is bij vele Brugse ouders!”