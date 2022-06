Diksmuidseweg, Brugseweg en Polenlaan in Ieper kregen fietssuggestiestroken

De aanleg van de fietssuggestiestroken in een gedeelte van de Diksmuidseweg, de Polenlaan en de Brugseweg in Ieper zijn afgerond. Dit betekent dat er in die straten nu opnieuw doorgaand verkeer in beide richtingen mogelijk is.

“Aansluitend bij de ambities uit het pas goedgekeurde mobiliteitsplan maken we nu volop werk van projecten om de fietsveiligheid in Ieper verder te verhogen”, aldus burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “Met deze aanpassing optimaliseren we bovendien het fietsnetwerk rondom de binnenstad. Fietssuggestiestroken bieden een alternatief in straten waar er geen mogelijkheid is om vrijliggende fietspaden aan te leggen. Tweewielers krijgen hiermee nu in deze delen van de Diksmuidseweg, Polenlaan en Brugseweg een duidelijke plaats op de rijbaan.”

In de vroegere situatie eindigden de fietspaden abrupt in de Diksmuidseweg ter hoogte van de Molenweg. In het tussengedeelte, de Polenlaan en aan het begin van de Brugseweg, waren nog geen fietsvoorzieningen aanwezig. Op de Brugseweg voorbij het kruispunt met de Stoffelstraat begonnen de fietspaden dan weer opnieuw. Het tussenliggende gedeelte is volgens het stadsbestuur te smal om fietspaden te voorzien. Om de fietsveiligheid er toch te verhogen, werd er beslist om fietssuggestiestroken aan te leggen.”

Andere werken

“Vooraleer de werken konden aanvangen, werden eerst nutswerken uitgevoerd en werd op het gedeelte van het tracé de asfaltverharding vernieuwd”, aldus schepen van Openbaar Domein Ives Goudeseune (Vooruit). “Ook werden in de Diksmuidseweg afgebakende parkeerplaatsen voorzien, met een asverschuiving om de snelheid af te remmen op het rechte weggedeelte. Normaal gezien zouden de fietssuggestiestroken vorige week worden aangebracht, maar het natte weer liet dit niet toe. Het moet volledig droog zijn om de werken te kunnen uitvoeren. Deze week kon dit dus wel.”

Enkele jaren geleden al werd een fietsoversteek gecreëerd op de Diksmuidseweg, ter hoogte van het Sluispad en de Molenweg. Vorig jaar werden in de nabijgelegen Kalfvaart fietssuggestiestroken voorzien.