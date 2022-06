Diksmuide primeur voor Vive le Vélo! fietsroutes

Vanaf zaterdag 4 juni kan elke fietser terecht op zes gloednieuwe Vive le Vélo! fietsroutes die zich uitstrekken op West-Vlaams grondgebied. Er zijn tochten voor een gezinsuitstap, voor recreanten en doorgedreven wielertoeristen. Met afstanden van 28 km, 53 km, 63 km, 105 km, 123 km en 171 km is er voor elk wat wils.

De beleving onderweg onderscheidt deze routes van vele andere routes. Vive le Vélo! presentator Karl Vannieuwkerke maakte de voorbije maanden 76 filmpjes die je via QRcodes onderweg kan bekijken. Het DNA van het televisieprogramma zit helemaal vervat in deze zes routes. Fietsen in combinatie met toeristische tips en wielerweetjes is wat jullie mogen verwachten.

Op de bordjes die verspreid staan in het West-Vlaamse landschap vind je twee QR-codes. Als je de linker QR-code scant, word je meegenomen op een toeristische trip. Van de Grote Markt in Veurne tot de Smedenpoort in Brugge, van Vloethemveld tot in de Handzamevallei, van de Ieperse Menenpoort tot op de Kemmelberg, over Poperinge via Lo naar De Moeren en de Hoge Blekker, de Collegebrug in Kortrijk, het Roeselaarse museum Koers, het kasteel van Wijnendale, natuurdomein de Blankaart en nog veel meer.

Bij het scannen van de rechter QR-code krijg je dan weer een wielerverhalenmix. Briek Schotte, Michel Pollentier, Gino Bartali, Andre Noyelle, Jempi Monseré, Freddy Maertens, Karel Van Wijnendaele, Romain en Sylvère Maes, Odiel Defraeye, Guido Reybrouck, Marcel Kerff, François Faber en vele anderen passeren de revue.

Diksmuide is eerste Vive le Vélo! hoofdstad

Diksmuide is daarbij de eerste Vive le Vélo! hoofdstad. Alle routes doen de boterstad aan, maar er kan uiteraard ook worden gestart op andere locaties. Zo staan er startborden in onder meer Kortrijk, Roeselare, Ieper, Poperinge, Brugge, Torhout, Veurne en Oostduinkerke. De routes en de bewegwijzering zijn permanent aangebracht. Westtoer zorgde bovendien voor de ontwikkeling van de Vive le Vélo! fietsroutekaart waarop je ook de QR-codes naar de filmpjes op de verschillende locaties vindt.

Zaterdag wordt het officiële startschot van de routes gegeven met een groot fietsfeest op de Grote Markt van Diksmuide. Vanaf 10 uur kan je de routes op eigen initiatief infietsen. In de namiddag vertrekken 8 golven van 40 fietsers onder begeleiding van onder meer Ine Beyen, Jo Planckaert, Astrid Stockman, Nico Mattan, Peter Farazijn, Bart Schols, Sammy Neyrinck en Geert Meyfroidt om de routes van 28 km en 53 km in te fietsen.

Je kan de routes uiteraard altijd op eigen initiatief infietsen en op de Grote Markt is er animatie voorzien met om 17 uur een optreden van Les François, een coverband gespecialiseerd in Franse chansons. Je kan er ook terecht voor baguette met Keiems bloempje, Diksmuidse streekbieren en de lokale versie van de Picon au vin blanc.