Deerlijk zet in op verkeersveiligheidin de nabijheid van scholen

De gemeente Deerlijk zet voluit in op het verbeteren van de verkeersveiligheid in de nabijheid van scholen. Het gaat in totaal om bijna 800.000 euro, waarvan zowat de helft wordt gesubsidieerd door de hogere overheid.

“In Deerlijk wordt het komende jaar de start gegeven van een aantal projecten betreffende verkeersveiligheid op schoolroutes. Zowel de Berk en de Sam in het centrum als de school in Sint-Lodewijk komen hiervoor in aanmerking”, verduidelijkt schepen van Mobiliteit Regine Rooryck (CD&V).

“Het betreft een investering van 69.385 euro waarvan 34.692 euro zal gesubsidieerd worden. We hebben hiervoor al een toezegging gekregen van de Vlaamse overheid.”

“Daarnaast hebben wij ook een subsidie binnengehaald voor schoolomgevingen voor dezelfde scholen voor een bedrag van 54.967 euro, de helft van de investering van 109.538 euro. Goed voor een totale investering rond schoolomgeving en schoolroutes van 124.352 euro waarvan de helft gesubsidieerd.”

Trage fietsverbinding

“Er staan nog enkele projecten ter verbetering van fietspaden op stapel. Vooreerst gaat het om de aanleg van de trage fietsverbinding tussen de Oliebergstraat en de Kappaert en het verbreden van de verbinding tussen de Oliebergstraat en de Oude Heerweg, het Watermolenpad. Dit gaat om een investering van 337.940 euro waarvan 30 procent subsidies via het Kopenhagenfonds. Voor dit project kunnen we ook nog eens een beroep doen op een subsidie van het regiofonds van 100.000 euro.”

“Een tweede project is het verbreden van het cichoreiastpad dat de Verrieststraat verbindt met de Kapelstraat via het Jagershof. Die ingreep is wenselijk in functie van functioneel en recreatief fietsverkeer. Dit betreft een investering van 141.766 euro die ook 30 procent subsidies geniet via het Kopenhagenfonds.”

“Ten slotte is er de heraanleg van de slechte stukken van het fietspad in de Kortrijkse Heerweg. Om te voldoen aan het fietsvademecum zal het fietspad door de inname van grasstroken verbreed worden van 1,50 m naar 1,75 m. Om de fietsveiligheid te verbeteren, zal de aansluiting tussen de Kortrijkse Heerweg en de Harelbekestraat haakser gemaakt worden. Die investering bedraagt 126.356 euro en wordt eveneens gesubsidieerd. Globaal gaat het om een investering van 784.985 euro die heel wat verbeteringen voor de fietser met zich mee zal brengen.”

(DRD)